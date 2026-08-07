La Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) informó que durante julio de 2026 fueron detenidas más de mil 900 personas, de las cuales 369 fueron puestas a disposición de autoridades investigadoras por delitos del fuero común y federal, mientras que mil 567 fueron remitidas a Juzgado Cívico por faltas administrativas.

Los resultados forman parte de los recorridos preventivos, operativos de vigilancia y la atención a reportes ciudadanos canalizados mediante el Centro de Atención a Emergencias 9-1-1 (CAE).

Entre los principales delitos que derivaron en detenciones se encuentran delitos contra la salud, robo equiparado de vehículo, robo a comercio, lesiones dolosas, delitos contra la seguridad pública y daños a propiedad ajena.

En tanto, las faltas administrativas más recurrentes fueron la ingesta de bebidas embriagantes en la vía pública, desobedecer órdenes de la autoridad y modificar el uso de espacios públicos.

SSPMQ asegura armas y recupera vehículos con reporte de robo en Querétaro

Como parte de las acciones operativas realizadas en las siete delegaciones de la capital del estado, la SSPMQ aseguró 11 armas de fuego y logró recuperar 73 vehículos con reporte de robo vigente para Querétaro u otra entidad federativa.

Además, durante el mismo periodo se realizó el aseguramiento de siete unidades automotoras que contaban con orden de detención.

La corporación informó que entre las personas detenidas durante julio, nueve contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delitos como violencia familiar, robo a comercio, homicidio calificado, violencia de género y delitos contra la salud.

Estas personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las diligencias correspondientes y determinar su situación legal.

Seguridad en Querétaro: SSPMQ reporta mil 900 detenciones durante julio de 2026 (Cortesía )

Querétaro fortalece estrategia de seguridad con proximidad ciudadana

La SSPMQ señaló que mantiene una estrategia basada en recorridos de vigilancia, proximidad con la ciudadanía, uso de tecnología y atención inmediata a los reportes recibidos mediante el número de emergencias 9-1-1.

Asimismo, destacó la coordinación con la Guardia Cívica y la Dirección de Prevención Social para promover la participación ciudadana y fortalecer entornos seguros para las familias queretanas.