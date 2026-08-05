El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, supervisó los trabajos de bacheo realizados por la Secretaría de Obras Públicas, los cuales se llevan a cabo fuera de los horarios de mayor circulación vehicular para reducir afectaciones al tránsito y mejorar las condiciones de las vialidades.

Durante la madrugada de este miércoles, el alcalde recorrió las zonas donde se desarrollan estas labores y destacó que el mantenimiento vial es uno de los servicios más solicitados por la ciudadanía, por lo que su administración mantiene cuadrillas activas en las siete delegaciones del municipio, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando incrementa la aparición de baches.

Querétaro rehabilita más de 112 mil metros cuadrados con trabajos de bacheo

Felifer Macías informó que, durante la actual administración, el Municipio de Querétaro ha rehabilitado más de 112 mil metros cuadrados de superficie mediante trabajos de bacheo y ha atendido más de 28 mil reportes ciudadanos, como parte de una estrategia permanente para conservar en mejores condiciones las calles.

El edil señaló que los trabajos se realizan de manera continua para atender las solicitudes de la población y mejorar la seguridad de quienes transitan diariamente por la ciudad.

Asimismo, recordó que la ciudadanía puede reportar baches mediante el número 442 817 1238 y a través del 070, canales que permiten dar seguimiento a los reportes y agilizar la atención.

Querétaro atiende más de 28 mil reportes de baches durante administración de Felifer Macías. (Cortesía)

Querétaro mantiene atención permanente para conservar vialidades

Felifer Macías explicó que algunas vialidades no corresponden al ámbito municipal, sino a los gobiernos estatal o federal, entre ellas la Carretera Federal 57, el Circuito Norponiente, el Circuito Surponiente y Paseo de la República.

Sin embargo, aseguró que el Municipio mantiene coordinación con las autoridades correspondientes para impulsar acciones de conservación y atender las necesidades de movilidad de las y los queretanos.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Francisco Villegas, informó que cada reporte recibido por la dependencia es atendido mediante un esquema permanente de atención, con personal disponible las 24 horas del día para mantener las vialidades municipales en mejores condiciones.