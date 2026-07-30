El Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Cultura, celebró el 495 aniversario de Santiago de Querétaro con un programa cultural que reunió a más de 5 mil personas durante cinco días de actividades dedicadas a resaltar la riqueza histórica, artística y patrimonial de la capital.

Del 24 al 28 de julio, recintos y espacios públicos como la Antigua Estación del Ferrocarril, la explanada del Museo del Cerro de las Campanas, el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, el Teatro de la Ciudad y la Alameda Hidalgo recibieron a familias queretanas y visitantes que disfrutaron de una cartelera enfocada en promover el talento local y fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

495 aniversario de Querétaro reconoce el legado de la Banda Sinfónica Juvenil

Uno de los momentos más destacados de la conmemoración fue el reconocimiento por el 25 aniversario de la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro, dirigida por la maestra Sandra Kessler, quien encabeza esta agrupación municipal desde 2001.

A lo largo de su trayectoria, la banda se ha consolidado como un referente en la formación musical de las y los jóvenes queretanos, con más de 700 presentaciones y una audiencia acumulada superior a 500 mil espectadores.

Como parte de la celebración también se realizó el 8.º Encuentro de Bandas Sinfónicas 2026, que reunió agrupaciones provenientes de Zacatecas, Colima, Guanajuato, Puebla y Querétaro, fortaleciendo el intercambio cultural entre distintas regiones del país.

Talleres, música y actividades fortalecen la identidad cultural de Querétaro

La programación incluyó actividades para públicos de todas las edades, entre ellas el taller “Mariposa Monarca, especie viajera”, realizado en la explanada del Museo del Cerro de las Campanas, con un enfoque socioambiental dirigido principalmente a niñas, niños y familias.

Asimismo, el Certamen de la Canción Queretana cerró las actividades con una gala en el Teatro de la Ciudad, donde se reconoció el talento de compositores e intérpretes locales y se promovió la identidad musical de la región.

Con este programa conmemorativo, el Municipio de Querétaro refrendó su compromiso de impulsar espacios de convivencia que preserven el patrimonio histórico, fortalezcan la identidad cultural y proyecten el talento queretano hacia las nuevas generaciones.