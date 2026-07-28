Querétaro volvió a convertirse en el epicentro de las artes marciales mixtas (MMA) con la celebración de la tercera edición de Fight League Champions (FLC) 003, evento que reunió a decenas de peleadores y a cientos de aficionados en el Auditorio José María Arteaga, donde se vivió una noche llena de emoción, intensidad y adrenalina.

La función presentó una cartelera integrada por combates profesionales y amateurs, en los que los participantes demostraron un alto nivel competitivo dentro del octágono, manteniendo al público al filo de sus asientos durante toda la velada.

Fight League Champions 003 impulsa el talento de las artes marciales mixtas en Querétaro. (cortesía)

Fight League Champions 003 ofrece una cartelera de alto nivel en Querétaro

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la pelea estelar entre Jiga y Zurdo, combate que despertó gran expectativa entre los asistentes y que se convirtió en uno de los principales atractivos de la función.

Además del duelo principal, la cartelera incluyó diversos enfrentamientos que reflejaron el crecimiento del nivel competitivo de las artes marciales mixtas en México, con peleadores que dejaron muestra de su preparación, técnica y entrega.

La respuesta del público confirmó el interés que este deporte continúa generando en Querétaro, donde la afición disfrutó de una jornada marcada por la emoción y el espectáculo deportivo.

Fight League Champions impulsa el talento mexicano en las artes marciales mixtas

Con su tercera edición, Fight League Champions continúa consolidándose como una plataforma para el desarrollo de nuevos talentos de las MMA, al reunir peleadores provenientes de distintos estados del país y brindarles un escenario para mostrar su capacidad ante aficionados y especialistas.

La organización busca fortalecer el crecimiento de este deporte en México y ofrecer mayores oportunidades para que los atletas puedan proyectarse hacia competencias de mayor nivel.

Con Fight League Champions 003, la promotora reafirmó su apuesta por Querétaro como una sede estratégica para las artes marciales mixtas, contribuyendo al impulso del talento nacional y al posicionamiento del estado dentro del calendario de eventos de combate más importantes del país.