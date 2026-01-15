Querétaro se ha consolidado como destino turístico a nivel internacional, pues The New York Times lo reconoció como uno de los 52 destinos del mundo para visitar en el 2026.

Querétaro entra a la lista de los mejores destinos del mundo

Querétaro entró en la sección anual “52 Places to Go in 2026”, donde se destaca a las ciudades y regiones con sus experiencias únicas.

De acuerdo con NYT, Querétaro destacó por su historia, cultura y gastronomía, compartiendo lista con destinos como Bangkok, Islandia, la Ruta 66 y Penang, entre otros.

The New York Times nombra a Querétaro como destino imperdible en el 2026 (Cortesía)

La ciudad de Santiago de Querétaro fue descrita como un destino colonial, conservado y uno de los lugares más pintorescos de México, donde convergen casonas, ex haciendas y una oferta gastronómica imperdible en el Centro Histórico.

Por otra parte, se suma la zona vitivinícola, atractivos naturales y culturales, convirtiendo a Querétaro en destino imperdible para las personas que buscan experiencias auténticas e inolvidables durante el 2026.

Si quieres conocer la lista completa de la selección “52 Places to Go in 2026” del The New York Times, puedes consultar en el siguiente enlace: https://www.nytimes.com/interactive/2026/travel/places-to-travel-destinations-2026.html?smid=nytcore-ios-share.