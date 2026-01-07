El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández, informó que a partir del 12 de enero de 2026 se reanudan las clases presenciales en Tlaxcala para estudiantes de todos los niveles educativos, sin restricciones sanitarias.

El anuncio se realizó durante su participación en el Diálogo Circular semanal de la Coordinación de Comunicación (CCOM), donde precisó que la decisión se tomó con base en el reporte de la Secretaría de Salud del estado.

Tlaxcala retoma clases presenciales en todos los niveles educativos

Homero Meneses Hernández detalló que el regreso a las aulas representa el retorno de una comunidad escolar de más de 378 mil estudiantes en la entidad, distribuidos de la siguiente manera:

272 mil estudiantes de educación básica

61 mil de educación media superior

Cerca de 45 mil de educación superior

Asimismo, destacó que con el retorno a clases también se reactivarán actividades escolares tradicionales, como convivios y celebraciones, entre ellas la partición de la Rosca de Reyes y los villancicos, que fueron suspendidos durante diciembre.

El titular de la SEPE recordó que el horario invernal continúa vigente en escuelas públicas y privadas, con entrada a las 8:30 horas en primarias del turno matutino, así como ajustes en los horarios vespertinos.

SEPE exhorta a mantener medidas preventivas durante la temporada invernal

Homero Meneses Hernández señaló que la decisión de adelantar el periodo vacacional fue acertada, ya que permitió incrementar la vacunación contra COVID-19 en niñas, niños y adolescentes, considerados el principal grupo de riesgo en ese momento.

Reiteró que está permitido y recomendado el uso de ropa adicional al uniforme, como chamarras, bufandas, guantes y gorros, decisión que corresponde a cada familia como parte de las medidas de protección ante el frío.

En materia de prevención, recordó que se mantiene activo el protocolo invernal, el cual contempla acciones diferenciadas ante frío extremo, intenso o moderado, conforme a los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En caso de frío extremo, con temperaturas de -4 grados centígrados, se deberá migrar a la modalidad en línea para proteger a niñas y niños. Homero Meneses Hernández

También informó que directores y directoras ya recibieron capacitación para la toma de decisiones informadas, consulta de pronósticos climáticos y notificación oportuna a las autoridades educativas, en coordinación con presidentes de comunidad.

Tlaxcala retomará clases presenciales el 12 de enero de 2026, informa Homero Meneses. (Cortesía)

Además, la SEPE desarrolla talleres intensivos de formación para personal directivo y docente, que se replicarán los días 8 y 9 de enero en todas las escuelas de educación básica, alineados a la Nueva Escuela Mexicana y al Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca.

Finalmente, el secretario anunció el arranque del Programa Estatal de Entornos Escolares con Bienestar, el cual integrará brigadas interdisciplinarias con psicólogos, trabajadores sociales, abogados y mediadores, además de la activación de alertas tempranas para prevenir violencia sexual y embarazo infantil en niñas de entre 10 y 14 años.