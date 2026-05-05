Desde la explanada del parque El Palomar, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó la ceremonia conmemorativa por el CLXIV aniversario de la Batalla de Puebla, uno de los episodios históricos más relevantes de México, ocurrido el 5 de mayo de 1862.

Durante el evento, autoridades estatales y militares rindieron honores a la bandera nacional, la cual fue izada a toda asta como símbolo de respeto y memoria por la victoria del Ejército Mexicano frente a las fuerzas francesas, en el contexto de la Segunda Intervención Francesa.

Chihuahua recuerda la segunda intervención francesa en México

Como parte de la ceremonia, se realizó un enlace con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó la toma de protesta de bandera a los soldados del Servicio Militar Nacional (SMN). En este acto, los conscriptos reafirmaron su compromiso de defender la soberanía del país, así como los valores que representan el lábaro patrio: independencia, honor e integridad territorial.

Chihuahua conmemoró el 5 de mayo con honores a la bandera y toma de protesta del SMN (cortesía)

Por su parte, el general Edilberto Jasso Godoy, jefe de Estado Mayor de la 5/a Zona Militar, destacó que esta fecha no solo conmemora una victoria militar, sino también la capacidad de unidad del pueblo mexicano ante amenazas externas.

Asimismo, subrayó que la toma de protestas fortalece el vínculo entre las nuevas generaciones y el legado histórico del país.

“El compromiso que hoy asumen los jóvenes trasciende lo individual y se convierte en una responsabilidad con México, sus instituciones y su futuro” Edilberto Jasso Godoy, jefe de Estado Mayor de la 5/a Zona Militar

Chihuahua conmemoró el 5 de mayo con honores a la bandera y toma de protesta del SMN (cortesía)

Durante el evento estuvieron presentes autoridades civiles y militares, entre ellas el general Humberto Ibarra, comandante de la III Región Aérea Militar; la magistrada Marcela Herrera, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como el diputado Guillermo Ramírez, presidente del Congreso local.

También asistieron mandos de la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea Mexicana y representantes del gobierno estatal, como el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, y el titular de Seguridad Pública, Gilberto Loya.

Chihuahua conmemoró el 5 de mayo con honores a la bandera y toma de protesta del SMN (cortesía)

La conmemoración del 5 de mayo en Chihuahua reafirma la importancia de preservar la memoria histórica y fortalecer los valores cívicos entre la población, especialmente entre los jóvenes que forman parte del Servicio Militar Nacional.