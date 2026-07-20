La gobernadora Maru Campos y la presidenta y CEO de ATI, Kimberly Fields, anunciaron una inversión de 80 millones de dólares para la instalación y operación de ATI Forged Products en la ciudad de Chihuahua, proyecto que fortalecerá la industria aeroespacial y la generación de empleos especializados.

El anuncio se realizó durante la inauguración del pabellón de México en la Feria Aeroespacial Farnborough 2026, donde participó la delegación de Chihuahua junto con Luis Lizcano, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA).

ATI impulsará más de 230 empleos especializados en Chihuahua

La inversión contempla la creación de más de 230 nuevos empleos, principalmente para técnicos e ingenieros, con el propósito de fortalecer el desarrollo de talento altamente calificado y consolidar a Chihuahua como uno de los principales destinos de la industria aeroespacial en México.

Durante el encuentro, Maru Campos reiteró el respaldo del Gobierno del Estado para continuar impulsando el crecimiento del sector y sostuvo un diálogo con Kimberly Fields sobre el fortalecimiento de la cadena de proveeduría local, el impulso a empresas chihuahuenses y una mayor integración de proveedores estatales en las operaciones globales de ATI.

Chihuahua fortalece su industria aeroespacial con inversión de ATI por 80 mdd. (cortesía)

La mandataria destacó que este tipo de encuentros representan una oportunidad para mostrar el potencial de México en sectores estratégicos, además de fortalecer la colaboración entre entidades para atraer nuevas inversiones y generar desarrollo económico.

Asimismo, señaló que el trabajo conjunto permitirá consolidar al país como un referente en industrias de alto valor agregado, entre ellas la aeroespacial.

Por su parte, Kimberly Fields reconoció el talento especializado que existe en Chihuahua y agradeció el acompañamiento del Gobierno estatal para ampliar la presencia de ATI en la entidad.

Chihuahua fortalece su liderazgo en la industria aeroespacial

ATI Materials es una empresa líder en el desarrollo de materiales avanzados y procesos de manufactura especializada. Entre sus capacidades destacan la producción de aleaciones especiales, forjado, laminado, manufactura aditiva y soluciones para los sectores aeroespacial, de defensa, energía, electrónica y médico.

Con esta inversión, Chihuahua refuerza su posición como uno de los principales clústeres aeroespaciales del país, al concentrar cinco de los ocho fabricantes de equipo original (OEM) establecidos en México, además de cerca de 20 mil empleos especializados, una red de proveedores, centros de ingeniería y capacidades de manufactura avanzada.

En el anuncio también participaron René Espinosa, vicepresidente de Chihuahua City Invest; René Chavira, alcalde suplente de Chihuahua; Mario Enríquez, presidente del Clúster Aeroespacial, así como integrantes de la delegación chihuahuense.