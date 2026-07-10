La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, aseguró que México enfrenta un escenario de incertidumbre económica tras la decisión de Estados Unidos de mantener una revisión anual del tratado comercial con México y Canadá.

La mandataria consideró que esta medida podría afectar la confianza de los inversionistas y poner en riesgo la llegada de nuevos proyectos al país.

Como ejemplo, mencionó el anuncio de Toyota sobre el traslado de una línea de producción de Tijuana a Texas, al señalar que este tipo de decisiones reflejan la pérdida gradual de confianza.

Maru Campos advierte riesgos para la inversión y el empleo

Maru Campos afirmó que la pérdida de competitividad no ocurre de manera inmediata, sino de forma gradual, conforme disminuye la confianza de quienes buscan invertir en el país.

Añadió que esta situación puede repercutir en la generación de empleos, especialmente en estados como Chihuahua, donde la economía depende en gran medida de la manufactura y las exportaciones.

La gobernadora sostuvo que el crecimiento económico requiere certeza jurídica y condiciones que brinden confianza al sector productivo.

Maru Campos pide esclarecer el caso Rubén Rocha Moya

Durante su mensaje, la mandataria también se refirió al caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Maru Campos cuestionó que, hasta el momento, no se hayan dado a conocer avances en las investigaciones relacionadas con el caso.

También señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta con elementos suficientes para proceder penalmente.

Ante este escenario, hizo un llamado al Gobierno federal para que los funcionarios señalados rindan cuentas ante la justicia y se fortalezca el Estado de Derecho.

Finalmente, pidió a la ciudadanía mantenerse atenta al tema y reiteró que el respeto a la ley es indispensable para recuperar la confianza y favorecer el desarrollo económico del país.