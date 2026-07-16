El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que 65 de los 82 quirófanos y salas de tococirugía contemplados en el Programa Nacional de Mejoramiento de Quirófanos ya fueron rehabilitados y se encuentran nuevamente en operación.

El funcionario explicó que el objetivo de esta estrategia es fortalecer la capacidad de atención de las unidades médicas, incrementar el número de cirugías y reducir los tiempos de espera para las y los derechohabientes.

Martí Batres señaló que al inicio de su administración encontraron 82 quirófanos fuera de servicio por distintos factores y aseguró que los trabajos continúan para rehabilitar la totalidad de estos espacios.

Martí Batres avanza en la rehabilitación de quirófanos del ISSSTE. (Cortesía)

Martí Batres destaca rehabilitación de quirófanos del ISSSTE

El titular del ISSSTE explicó que las intervenciones se realizan de manera personalizada, de acuerdo con las necesidades de cada unidad médica, e incluyen mantenimiento especializado, renovación de infraestructura, equipamiento, adecuaciones a instalaciones y modernización de sistemas críticos.

Detalló que algunos quirófanos permanecían sin operar por falta de personal, deficiencias en sistemas de aire acondicionado, ausencia de equipo médico o porque requerían adecuaciones para cumplir con la normatividad vigente.

ISSSTE moderniza hospitales en diferentes estados

Como parte del programa, el ISSSTE rehabilitó seis quirófanos en el Hospital General de Tacuba y dos salas de tococirugía en el Hospital General José María Morelos y Pavón, ambos en la Ciudad de México. Además, la Clínica de Cirugía Ambulatoria recuperó cinco quirófanos, mientras que el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre puso nuevamente en funcionamiento dos quirófanos y dos salas para embarazos de alto riesgo.

En Chihuahua, la Clínica Hospital de Delicias reactivó un quirófano tras habilitar el sistema de esterilización, mientras que en Guasave, Sinaloa, se puso nuevamente en operación un quirófano con la instalación del sistema de gases medicinales.

En la Clínica Hospital Constitución, en Monterrey, Nuevo León, fueron rehabilitados tres quirófanos con nuevo equipamiento, lo que permitió reanudar las cirugías y evitar el traslado de pacientes a otras unidades médicas.

Asimismo, la Clínica Hospital “Dr. Roberto Nettel Flores”, en Tapachula, Chiapas, recuperó dos quirófanos y una sala de tococirugía, mientras que en el Hospital General 5 de Diciembre, en Mexicali, Baja California, se reactivaron tres quirófanos.

ISSSTE busca ampliar la atención quirúrgica

De acuerdo con Martí Batres, estas acciones forman parte de la estrategia para modernizar la infraestructura hospitalaria del ISSSTE, fortalecer la capacidad resolutiva de las unidades médicas y ofrecer una atención con mayores estándares de seguridad, calidad y eficiencia para las y los derechohabientes.

El director general agregó que la rehabilitación de los quirófanos permitirá incrementar la productividad quirúrgica y ampliar el acceso oportuno a los servicios de salud en distintas entidades del país.