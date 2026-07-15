El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres Guadarrama, informó que el Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana”, ubicado en Morelos, realizó su primera Jornada Quirúrgica de Ortopedia, en beneficio de 25 derechohabientes de entre 40 y 75 años de edad.

Las intervenciones se llevaron a cabo del 15 al 26 de junio y permitieron atender a pacientes diagnosticados con tumores, hernias y diversas afectaciones en la médula espinal, quienes ya fueron dados de alta en excelentes condiciones de salud.

Luis Raúl Meza López destaca atención a pacientes con padecimientos de columna

El director del Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana”, Luis Raúl Meza López, explicó que las personas atendidas fueron candidatas a cirugías de columna para la remoción de tejidos y procedimientos de descompresión enfocados en disminuir el dolor y mejorar su calidad de vida.

Detalló que entre las intervenciones realizadas se encuentra la artrodesis cervical, procedimiento que permite unir dos o más vértebras mediante injertos óseos y fijación metálica.

Asimismo, se efectuaron procedimientos de fusión intersomática lumbar posterior, que consisten en la extirpación de discos dañados en la parte baja de la espalda para colocar injertos y fusionar las vértebras.

Entre los tipos de procedimientos que se llevaron a cabo se encuentra la artrodesis cervical, que permite unir dos o más vértebras mediante injertos óseos y fijación metálica. También se realizó una fusión intersomática lumbar posterior que duró aproximadamente cinco horas. Luis Raúl Meza López, director del Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana”

Cirugías duraron entre 30 minutos y cinco horas

El director del Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana”, Luis Raúl Meza López, informó que las intervenciones tuvieron una duración de entre 30 minutos y cinco horas, dependiendo de la complejidad de cada caso.

Las cirugías fueron realizadas con instrumental, equipamiento e insumos médicos institucionales, además del trabajo coordinado de médicos especialistas, personal de enfermería y camilleros adscritos a la unidad hospitalaria.

Jornadas quirúrgicas reducen tiempos de espera para derechohabientes

El director del Hospital Regional de Alta Especialidad “Centenario de la Revolución Mexicana”, Luis Raúl Meza López, señaló que la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas representa una oportunidad para agilizar la atención médica especializada y disminuir los tiempos de espera de los pacientes.

Destacó que estas acciones permiten ampliar el acceso a procedimientos de alta especialidad y mejorar la recuperación de las y los derechohabientes.

Finalmente, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, impulsa estas estrategias como parte de los esfuerzos del organismo para fortalecer los servicios médicos durante la administración encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mediante atención oportuna y especializada para la derechohabiencia.