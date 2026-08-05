El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entregó durante julio 242 camas hospitalarias eléctricas a unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención en distintas entidades del país, como parte de la estrategia para fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la atención a las y los derechohabientes.

Con esta distribución, el ISSSTE, encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, suma mil 341 camas entregadas de las 2 mil 275 programadas desde el inicio de esta estrategia el pasado 6 de mayo, lo que representa un avance del 59 por ciento.

ISSSTE fortalece hospitales con nuevo equipamiento médico

La entrega de camas hospitalarias eléctricas comenzó el 1 de julio con la distribución de 30 equipos a la Clínica Hospital “Roberto Nettel Flores”, en Chiapas.

Posteriormente, se realizaron entregas en unidades médicas de distintos estados, entre ellas la Clínica Hospital de Gómez Palacio, Durango; el Hospital General “Fray Junípero Serra” y la Clínica Hospital de Ensenada, en Baja California; así como la Clínica de Medicina Familiar con Especialidades y Quirófano de Guasave, Sinaloa.

También recibieron nuevo equipamiento unidades médicas de Colima, Tlaxcala, Veracruz, Michoacán, Estado de México, Oaxaca y Ciudad de México, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención hospitalaria.

Nuevas camas eléctricas fortalecen la atención y seguridad de pacientes del ISSSTE

El ISSSTE explicó que las camas hospitalarias eléctricas forman parte de las acciones para modernizar el equipamiento médico de sus unidades y mejorar las condiciones durante la estancia de los pacientes.

Estos equipos permiten brindar mayor comodidad y seguridad a las personas hospitalizadas, además de facilitar las labores del personal de salud y contribuir a elevar la calidad de los servicios médicos.

La estrategia contempla la entrega total de 2 mil 275 camas hospitalarias en hospitales y clínicas de segundo y tercer nivel de atención en todo el país.

Con estas acciones, en el marco del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el ISSSTE continúa con el fortalecimiento de su infraestructura médica mediante equipamiento de alta tecnología para mejorar la atención de sus derechohabientes.