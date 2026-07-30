Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, realizó visitas sorpresa al Consultorio de Atención Familiar (CAF) Villa Verde y a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Cholula, en Puebla, para supervisar la calidad de la atención que reciben las y los derechohabientes y verificar el abasto de medicamentos.

Durante su recorrido, el funcionario destacó que ambas unidades mantienen altos niveles de disponibilidad de medicamentos, como parte de las acciones para fortalecer los servicios de salud del Instituto.

Martí Batres verifica abasto de medicamentos del ISSSTE en Puebla con hasta 99.1% de surtimiento

En el CAF Villa Verde, Martí Batres constató que la farmacia mantiene un 95 por ciento de abasto de medicamentos, mientras que el consultorio brinda atención diaria a entre 20 y 35 pacientes.

Posteriormente, visitó la Unidad de Medicina Familiar de Cholula, donde verificó que la farmacia cuenta con un 99.1 por ciento de abasto en claves de medicamentos, lo que garantiza el surtimiento de recetas para la derechohabiencia.

La encargada médica de la unidad, Elizabeth Suárez Ortega, informó que las mejoras realizadas a través del programa La Clínica es Nuestra ISSSTE permitieron construir una nueva sala de espera, adquirir equipo para el área dental e incorporar una sala de Telemedicina, además de implementar los Protocolos Nacionales de Atención Médica (PRONAM) para fortalecer la atención de pacientes con diabetes e hipertensión.

Asimismo, detalló que durante 2026 se destinarán 320 mil pesos para obras de mantenimiento e infraestructura, entre ellas reparaciones sanitarias, impermeabilización, renovación de la instalación eléctrica, sustitución de persianas, adquisición de equipo de red fría para medicamentos y nuevo equipamiento para el área de estomatología.

Durante su visita, Martí Batres también recorrió los consultorios de medicina familiar, odontología y nutrición, además del archivo, la farmacia y la sala de espera de la UMF de Cholula, que brinda atención a derechohabientes de San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Juan C. Bonilla, Coronango, Cuautlancingo, San Jerónimo Tecuanipan, Momoxpan y municipios cercanos.