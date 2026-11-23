La presidenta del DIF Estatal Durango, Marisol Rosso Rivera, anunció que la campaña de cirugías gratuitas de cataratas continuará en 2027, luego de que durante este año se alcanzaron 450 intervenciones en coordinación con la Secretaría de Salud y la Asociación San Ángel.

La jornada médica concluyó con la atención de cientos de pacientes que recuperaron su capacidad visual. La iniciativa forma parte de las acciones impulsadas por el DIF Estatal para atender el rezago oftalmológico en la entidad, con el respaldo del gobernador Esteban Villegas Villarreal.

DIF Durango suma 450 cirugías gratuitas de cataratas durante 2026

Marisol Rosso destacó que detrás de cada operación existe un trabajo de gestión, planeación y logística que permite llevar los servicios médicos hasta las personas que los necesitan. También agradeció la confianza de los pacientes y reconoció la participación del personal médico y voluntario.

La presidenta del DIF Estatal resaltó la coordinación con la Secretaría de Salud, el equipo de Extramuros y la Asociación San Ángel, cuyo personal médico participó en las intervenciones y brindó acompañamiento a los pacientes y sus familiares antes, durante y después de las cirugías.

Asimismo, reconoció la disposición de los integrantes de la asociación para colaborar en esta campaña y contribuir a que las personas atendidas recuperen su independencia visual.

Por su parte, Francisco Pérez, coordinador de la Asociación San Ángel, celebró los resultados del trabajo conjunto con el DIF Estatal y la Secretaría de Salud. También manifestó que su equipo está dispuesto a regresar cuando sea requerido para continuar con las jornadas médicas.

DIF Durango realiza 450 cirugías gratuitas de cataratas durante 2026 (Cortesía )

Marisol Rosso confirma que las cirugías de cataratas continuarán en 2027

Durante el cierre de la campaña, Marisol Rosso afirmó que el programa tendrá continuidad el próximo año y que el objetivo es ampliar la atención para reducir el rezago de cataratas en Durango. La presidenta del DIF Estatal reiteró que este esfuerzo se mantendrá junto con el gobierno de Esteban Villegas.

En el encuentro también participó Moisés Nájera Torres, secretario de Salud, quien reconoció la gestión del gobernador y de la presidenta del DIF Estatal para acercar servicios médicos a distintas regiones de la entidad. Además, destacó la participación altruista de la Asociación San Ángel y la atención brindada a los pacientes.

Como parte de los testimonios de la jornada, Nicolasa López, una de las pacientes beneficiadas, agradeció el apoyo recibido y relató que, después de perder visión en uno de sus ojos, pudo recuperarla mediante la cirugía.

Con el anuncio de continuidad para 2027, el DIF Estatal busca mantener la colaboración con las instituciones de salud y la Asociación San Ángel para ampliar el acceso a cirugías gratuitas de cataratas en Durango.