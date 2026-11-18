El gobernador Esteban Villegas Villarreal presentó InversionesDurango.com, una plataforma de consulta pública que permite conocer las empresas que llegan al estado, los montos de inversión, el avance de los proyectos y los empleos generados y comprometidos.

De acuerdo con el mandatario, Durango registra 46 mil 703 empleos generados en los últimos cuatro años. La herramienta busca ofrecer información sobre el desarrollo económico de la entidad y facilitar que la ciudadanía, empresarios e inversionistas consulten el comportamiento de los proyectos.

InversionesDurango.com muestra empresas y empleos generados en el estado

La plataforma permite identificar las empresas que ya operan en Durango, las que se encuentran en construcción y aquellas cuyos proyectos están en proceso. Actualmente, el estado cuenta con 28 inversiones en operación y 18 en proceso, según los datos presentados por el Gobierno estatal.

El portal también incluye información individual de las compañías, montos de inversión, porcentajes de avance y empleos contratados en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

Entre sus herramientas se encuentran fotografías, mapas interactivos para ubicar los proyectos y un seguimiento histórico de la generación de empleo, así como indicadores de ocupación en Durango.

Con esta información, cualquier persona puede consultar el estado de los proyectos y conocer cuántos empleos se han generado, cuáles están comprometidos y cuántos están pendientes por concretarse.

Durango reporta 46 mil 703 empleos y presenta plataforma de inversiones (Cortesía)

Durango proyecta alcanzar 67 mil 453 empleos al cierre de 2028

Esteban Villegas informó que Durango tiene la proyección de alcanzar 67 mil 453 empleos al cierre de 2028, como resultado del avance de las inversiones y los proyectos previstos en distintas regiones de la entidad.

El gobernador señaló que la estrategia busca mantener el crecimiento económico y atraer empresas que generen oportunidades laborales mejor remuneradas y especializadas en sectores como mecatrónica, electricidad, química y medicina.

Asimismo, indicó que los proyectos industriales, tecnológicos y de vivienda contribuirán a ampliar las oportunidades de empleo en el estado.

La plataforma InversionesDurango.com ya está disponible para consulta pública y concentra información sobre las inversiones y la generación de empleos, con el propósito de facilitar el acceso ciudadano a los datos económicos de Durango.