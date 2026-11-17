El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció 179 vacantes de empleo disponibles del 16 al 20 de noviembre, con oportunidades laborales en la capital del estado y la Región Laguna.

De acuerdo con el anuncio, las ofertas son realizadas por 114 empresas y contemplan más de 90 vacantes en Durango y más de 90 en La Laguna, para personas con distintos perfiles y experiencia laboral.

¿Qué ofertas laborales hay en Durango y La Laguna?

Las ofertas laborales en Durango abarcan los sectores eléctrico, industrial, minero, comercial, de alimentos, ganadero y de servicios. También se incluyen empleos para personas de hasta 60 años, principalmente en áreas mecánicas, textiles y comerciales.

La convocatoria contempla alternativas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral en diferentes actividades productivas del estado.

Esteban Villegas anuncia vacantes en Durango y La Laguna (cortesía)

Hay vacantes para profesionistas en Durango

Dentro de las vacantes para profesionistas se encuentran puestos dirigidos a ingenieros mecatrónicos e industriales, médicos, administradores de empresas, contadores públicos, ingenieros ambientales y químicos.

El anuncio reúne empleos en Durango y La Laguna, con opciones disponibles durante la semana del 16 al 20 de noviembre.

El gobernador invitó a las personas interesadas en encontrar trabajo a consultar las vacantes de empleo en Durango y las opciones de empleo en la Región Laguna, con el propósito de aprovechar las oportunidades de trabajo en Durango e incorporarse al mercado laboral.