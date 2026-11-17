El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, anunció 179 vacantes de empleo disponibles del 16 al 20 de noviembre, con oportunidades laborales en la capital del estado y la Región Laguna.
De acuerdo con el anuncio, las ofertas son realizadas por 114 empresas y contemplan más de 90 vacantes en Durango y más de 90 en La Laguna, para personas con distintos perfiles y experiencia laboral.
¿Qué ofertas laborales hay en Durango y La Laguna?
Las ofertas laborales en Durango abarcan los sectores eléctrico, industrial, minero, comercial, de alimentos, ganadero y de servicios. También se incluyen empleos para personas de hasta 60 años, principalmente en áreas mecánicas, textiles y comerciales.
La convocatoria contempla alternativas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral en diferentes actividades productivas del estado.
Hay vacantes para profesionistas en Durango
Dentro de las vacantes para profesionistas se encuentran puestos dirigidos a ingenieros mecatrónicos e industriales, médicos, administradores de empresas, contadores públicos, ingenieros ambientales y químicos.
El anuncio reúne empleos en Durango y La Laguna, con opciones disponibles durante la semana del 16 al 20 de noviembre.
El gobernador invitó a las personas interesadas en encontrar trabajo a consultar las vacantes de empleo en Durango y las opciones de empleo en la Región Laguna, con el propósito de aprovechar las oportunidades de trabajo en Durango e incorporarse al mercado laboral.