El estado de Durango cuenta esta semana con 335 oportunidades de empleo, integradas por las vacantes de la Bolsa de Trabajo y una jornada de contratación de la empresa Cofatech, informó el gobernador Esteban Villegas Villarreal.

Las opciones corresponden al periodo del 9 al 13 de noviembre e incluyen puestos en distintos sectores productivos, tanto en Durango capital como en la Región Laguna.

La Bolsa de Trabajo de Durango concentra 185 vacantes de 111 empresas: 94 corresponden a Durango capital y 91 a la Región Laguna.

Las oportunidades laborales se distribuyen en sectores como industria, producción de alimentos, hotelería, ferretería, implementos vehiculares y tiendas departamentales.

Ofertas laborales en Durango (cortesía)

También se ofrecen puestos para profesionistas de ingeniería civil, mecatrónica, ingeniería eléctrica, medicina, administración y contaduría pública.

Villegas Villarreal señaló que se espera un aumento en las contrataciones durante las próximas semanas, debido al Buen Fin y temporada navideña, periodos en los que comercios y empresas requieren personal adicional para atender la demanda y cumplir sus metas de producción y entrega.

Cofatech busca contratar a 150 trabajadores

Por su parte, Cofatech busca incorporar a 150 trabajadores para realizar actividades de ensamble, corte de cable y línea de producción.

Las entrevistas se llevarán a cabo este miércoles en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), ubicadas en las antiguas instalaciones del ferrocarril, en un horario de 10:00 a 14:00 horas.

La empresa ofrece prestaciones superiores a las de ley, fondo de ahorro, transporte gratuito y subsidio de comedor.

Ofertas laborales en Durango (cortesía)

Ferias del empleo en Durango y Gómez Palacio

Como parte de las alternativas para quienes buscan empleo en Durango, este 10 de noviembre se realiza la Feria del Empleo Más Oportunidades en el Polideportivo 450 del Parque Guadiana, en Durango capital. La jornada reúne 250 vacantes de 20 empresas, con atención de 9:00 a 14:00 horas.

Además, el jueves 12 de noviembre se llevará a cabo otra feria laboral en Gómez Palacio, en el Auditorio Municipal Luis L. Vargas, donde se ofrecerán 550 vacantes de 34 empresas, entre ellas Pilgrim’s. Esta jornada, enfocada también en quienes buscan vacantes en Gómez Palacio, tendrá el mismo horario, de 9:00 a 14:00 horas.

Con estas opciones, el Gobierno estatal dio a conocer distintas alternativas de contratación para la población de Durango y la Región Laguna durante una semana en la que se prevé un incremento en la demanda de personal.