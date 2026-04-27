El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, subrayó la importancia de la escuela secundaria en México como un proyecto educativo de alta relevancia social que, a lo largo de un siglo, ha evolucionado para garantizar una formación integral basada en la ciudadanía y la vida productiva.

Esto, durante el coloquio “A cien años de acompañar la formación de las adolescencias mexicanas en las escuelas secundarias”, en el que participaron más de 500 asistentes, entre estudiantes, docentes, normalistas y especialistas.

Mario Delgado destaca memoria educativa y retos actuales

Durante su intervención, el funcionario señaló que esta conmemoración representa una oportunidad clave para fortalecer la identidad institucional, recuperar la memoria colectiva del sistema educativo y proyectar nuevos horizontes pedagógicos acordes con las realidades de las juventudes.

Acompañado por la subsecretaria de Educación Básica, Noemí Juárez Pérez, destacó que, mediante un análisis histórico y pedagógico, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo reafirma su compromiso con el desarrollo integral de las y los estudiantes de secundaria.

Asimismo, enfatizó que este nivel educativo surgió a partir de la visión humanista de Moisés Sáenz Garza, quien impulsó una atención pedagógica especializada para las adolescencias, considerando sus características biológicas y emocionales.

El coloquio tuvo como objetivo principal analizar la evolución de las secundarias generales, técnicas y telesecundarias, así como su papel en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

SEP impulsa escucha estudiantil y transformación educativa

Entre los principales retos, la Secretaría de Educación Pública plantea la necesidad de escuchar las voces de las y los estudiantes, atender sus inquietudes y transformar los espacios escolares para evitar enfoques adultocéntricos que limiten su desarrollo.

También se busca fortalecer la vinculación entre la escuela y la comunidad, promoviendo que el alumnado desarrolle su autonomía y tome decisiones formativas en entornos que impulsen su crecimiento personal.

Durante las jornadas académicas se abordaron temas como la identidad adolescente, la expansión de los servicios educativos en el país y la evolución de la formación docente, además de los retos actuales del Sistema Educativo Nacional.

El encuentro contó con la participación de especialistas de diversas instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y universidades estatales, quienes aportaron distintas perspectivas sobre el presente y futuro de la educación secundaria en México.