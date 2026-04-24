El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, en coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), dio a conocer la Primera Jornada Nacional de Incorporación a la Alfabetización 2026, con el objetivo de que las y los mexicanos de todas las edades puedan aprender a escribir y leer.

El funcionario detalló que la jornada inició el 24 de abril y se finalizará el 26, donde las y los mayores de 15 años que no sepan leer ni escribir podrán inscribirse a los servicios de alfabetización del INEA.

INEA realizará registros masivos en todo México para alfabetización

Delgado Carrillo destacó que la jornada busca que al menos 100 mil personas se inscriban a la oferta educativa del INEA con el fin de combatir el rezago escolar y garantizar que las y los mexicanos ejerzan su derecho a la educación.

Por su parte, el titular del INEA, Armando Contreras Castillo, agregó que la jornada se realizará en diversos puntos del país, donde las y los interesados podrán conocer los requisitos e información necesaria para realizar la inscripción.

Jornada Nacional de Incorporación a la Alfabetización inicia este 24 de abril (cortesía)

Además, explicó que en los módulos se contará con un espacio para que las personas que no concluyeron su proceso educativo puedan retomarlo. Asimismo, destacó que a través de la página del INEA se podrá conocer los espacios habilitados y con una plataforma se podrá realizar un seguimiento de los logros de la jornada.

De igual manera, señaló que el material dará completamente gratuito para las personas que se inscriban a los servicios educativos del INEA, durante todo el proceso de alfabetización.

Finalmente, aseguró que la estrategia impulsa la participación ciudadana y ayuda a combatir el rezago académico que se tiene en el país, al mismo tiempo que se fortalece el acceso a la educación.

Con estas estadísticas, la SEP y el INEA impulsan el estudio mediante horarios flexibles, asesorías, acompañamiento y diversas modalidades de estudio, para mejorar la calidad de las y los mexicanos.