El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, indicó que México contará en 2027 con el presupuesto educativo más alto de su historia, al alcanzar un billón 319 mil 54 millones de pesos. Este anuncio lo realizó durante la entrega de Becas Benito Juárez de Educación Media Superior en Puebla.

El evento fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y contó con la presencia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, en el municipio de San Martín Texmelucan.

De acuerdo con el titular de la SEP, el presupuesto educativo 2027 representará un crecimiento superior a 10 por ciento respecto al año anterior, lo que, señaló, refleja la prioridad que tiene la educación en México para el Gobierno federal.

Becas educativas recibirán más de 193 mil millones de pesos

El secretario Mario Delgado destacó que el fortalecimiento de las becas educativas también forma parte de la estrategia para garantizar que las condiciones económicas no impidan que las y los estudiantes continúen su formación.

Para 2027, el presupuesto destinado a estos apoyos superará los 193 mil millones de pesos, con el objetivo de ampliar su cobertura entre estudiantes de todos los niveles educativos.

Durante la entrega de las Becas Benito Juárez en Puebla, el secretario señaló que estos recursos buscan respaldar la permanencia escolar y ofrecer oportunidades para que más jóvenes concluyan sus estudios.

SEP proyecta 400 mil nuevos espacios en bachillerato hacia 2030

El titular de la SEP explicó que, en coordinación con el Gobierno de Puebla y el secretario de Educación estatal, Manuel Viveros, se trabaja en la construcción de nuevos planteles de bachillerato.

También informó que se prepara una estrategia para que, a partir de 2027, las y los egresados de secundaria puedan ingresar directamente a la preparatoria, sin presentar examen de admisión, y tengan la posibilidad de estudiar en una escuela cercana a su domicilio.

A nivel nacional, se trabaja para habilitar 400 mil nuevos espacios en educación media superior hacia 2030, con la finalidad de que todas y todos los jóvenes tengan la oportunidad de continuar sus estudios.

Durante el encuentro, realizado en el Tianguis de Autos Autopolis, en San Martín Texmelucan, Delgado Carrillo convocó a los estudiantes poblanos a aprovechar las oportunidades educativas y los apoyos disponibles.

Claudia Sheinbaum participa en entrega de Becas en Puebla (cortesía )

Becas en Puebla benefician a más de un millón de estudiantes

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que los programas de becas en Puebla benefician actualmente a un millón 174 mil 298 estudiantes, desde preescolar hasta educación superior.

Para atender a esta población, se destina una inversión superior a 8 mil 500 millones de pesos en la entidad.

A nivel nacional, detalló que 19.5 millones de estudiantes están incorporados al sistema de becas y que la meta es cerrar 2026 con 22 millones de beneficiarios.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, señaló que estos apoyos representan una oportunidad para que niñas, niños y jóvenes continúen sus estudios y puedan alcanzar sus objetivos académicos.

Estudiantes reconocen apoyo de la Beca Benito Juárez

Durante la entrega de apoyos, la estudiante de primer semestre del CETIS 17, Montserrat Juárez destacó la importancia de la beca para continuar con su formación académica.

La alumna expresó su compromiso y el de sus compañeros para aprovechar responsablemente el recurso, esforzarse en sus estudios, concluir el bachillerato y continuar su preparación universitaria. También señaló que el respaldo a los estudiantes representa una oportunidad para responder con esfuerzo y resultados.