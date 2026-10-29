Mario Delgado anunció que por primera vez en la historia del Instituto Politécnico Nacional (IPN) la comunidad participará en un proceso de consulta institucional para elegir a la persona titular de su Dirección General.

“Hoy damos un paso histórico, la designación presidencial estará precedida por primera vez de un ejercicio democrático y de escucha a la comunidad politécnica” Mario Delgado

Estudiantes, personal académico y de apoyo podrán participar del 25 al 27 de noviembre del 2026 en una consulta digital inédita convocada por la SEP para definir dos listas con los perfiles más votados (tres mujeres y tres hombres).

Los resultados serán entregados a Claudia Sheinbaum el 1 de diciembre para realizar la designación final. Con esta iniciativa se busca fortalecer la transparencia, la gobernabilidad y la participación ciudadana en el ámbito educativo.

Por primera vez, Mario Delgado publica convocatoria para designación del próximo director del IPN

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, emitió oficialmente la convocatoria para realizar una consulta institucional en el IPN con el fin de seleccionar a las y los aspirantes a la Dirección General para el periodo 2026-2030.

“Por primera vez en su historia, las y los estudiantes, docentes, trabajadores del Politécnico podrán participar en un proceso institucional para identificar los perfiles que serán puestos a consideración de la Presidenta de México para la designación de quien encabezará esta gran institución durante los próximos cuatro años” Mario Delgado

Por primera vez en su historia, las y los estudiantes, docentes y trabajadores del @IPN_MX podrán participar en un proceso institucional para identificar los perfiles que serán puestos a consideración de la presidenta @Claudiashein para dirigir esta gran institución. 🏫🇲🇽



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El proceso atiende a una instrucción realizada el 6 de mayo de 2026 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para involucrar activamente a la comunidad en esta decisión.

“El pasado 6 de mayo, nuestra presidenta nos dio la instrucción de construir un mecanismo para que la comunidad del Instituto participe en el proceso de identificación de quienes cuentan con las trayectorias, las capacidades y los proyectos para conducir a esta gran institución. Hoy damos cumplimiento a este encargo” Mario Delgado

Por primera vez en sus 90 años, la designación del director del IPN estará precedida por un ejercicio de consulta digital y democrático en el que participará la comunidad politécnica.

Podrán participar estudiantes, personal académico y personal de apoyo y asistencia a la educación (PAAE). Cada uno de estos tres sectores tendrá una ponderación equivalente al 33.33% (un tercio) del resultado final.

“Queremos que la participación sea informada, que las y los politécnicos conozcan las propuestas, valoren las trayectorias y reflexionen sobre los retos que enfrenta su institución” Mario Delgado

Cada participante elegirá a tres mujeres y tres hombres a través de una plataforma electrónica segura.

“Cada participante deberá seleccionar tres perfiles de mujeres y tres perfiles de hombres que, a su juicio, reúnan las mejores condiciones para conducir al instituto” Mario Delgado

Los resultados determinarán dos listas finales integradas por las tres mujeres y los tres hombres con mayor respaldo.

El 1 de diciembre de 2026 ambas listas serán entregadas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien realizará la designación formal con base en las facultades que le otorga la Ley Orgánica del IPN.

“Con los resultados se integrarán dos listas, una con las tres mujeres y otra con los tres hombres que obtengan el mayor respaldo ponderado de la Comunidad Politécnica. El primero de diciembre ambas listas se harán públicas y serán remitidas a nuestra presidenta de México para la designación” Mario Delgado

Mario Delgado, titular de la SEP (especial)

Calendario y fases clave de la convocatoria para la designación del director del IPN

29 de octubre de 2026: Publicación oficial de la convocatoria por parte de la SEP y el IPN.

3 al 6 de noviembre: Registro presencial de aspirantes en las instalaciones de la SEP.

10 al 13 de noviembre: Revisión y validación documental a cargo de una Comisión de Revisión y Custodia integrada por representantes de la SEP, la Secihti y el Maestro Decano del IPN.

18 de noviembre: Publicación de la lista de personas elegibles e inicio de la difusión pública de sus semblanzas, currículums y programas de trabajo.

25 al 27 de noviembre: Periodo de votación y consulta electrónica para la comunidad politécnica.

1 de diciembre: Publicación de los resultados y envío en sobre cerrado de los expedientes a la Presidencia de la República.

IPN (IPN)

Requisitos indispensables de elegibilidad para el director del IPN

Nacionalidad y edad: Ser mexicano por nacimiento y tener más de treinta años de edad.

Formación académica: Poseer título profesional de una licenciatura cursada en el Instituto Politécnico Nacional, con una antigüedad mínima de cinco años. Perfil e identidad institucional: Gozar de reconocido prestigio profesional y académico, poseer solvencia moral y estar identificado con los objetivos que le dieron origen a la institución.

Quienes aspiren al cargo deberán entregar la siguiente documentación en físico, debidamente firmada y foliada:

Acta de nacimiento.

Copia de título profesional de licenciatura cursada en el IPN (antigüedad mínima de 5 años).

Currículum vitae ejecutivo (versión pública) y en extenso.

Programa de trabajo y visión institucional para el desarrollo del IPN (de entre 20 y 30 cuartillas).

Carta de exposición de motivos (máximo 3 cuartillas).

Declaración bajo protesta de decir verdad del cumplimiento de los requisitos legales y normativos aplicables.

Autorización para el tratamiento y validación institucional de la documentación en materia de transparencia, protección de datos personales y verificación jurídica.

Declaración bajo protesta de decir verdad manifestando no encontrarse legalmente impedido para ejercer el cargo de Director General.