El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, compareció ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde presentó los avances de la política educativa federal en materia de becas, infraestructura escolar, libros de texto, salud estudiantil y ampliación de la oferta educativa.

Durante su intervención, el titular de la SEP afirmó que la educación pública es un pilar de la soberanía nacional y una herramienta para reducir desigualdades.

También destacó que el Gobierno de México busca consolidar una República educadora, humanista y científica mediante acciones dirigidas a garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes en todos los niveles educativos.

Mario Delgado destaca becas para 22 millones de estudiantes en 2026

El secretario informó que el programa de Becas para el Bienestar beneficia a 22 millones de estudiantes, desde preescolar hasta educación superior, mediante los apoyos Rita Cetina, Universal Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

De acuerdo con Delgado Carrillo, esta cobertura representa un respaldo para que las familias puedan sostener la trayectoria escolar de sus hijas e hijos. Durante la comparecencia, afirmó que el objetivo es evitar que las dificultades económicas impidan continuar los estudios.

En materia de infraestructura, señaló que el programa La Escuela es Nuestra ha atendido más de 73 mil centros educativos, incluidos todos los bachilleratos del país, con beneficios para 8.8 millones de estudiantes.

Asimismo, destacó que para el ciclo escolar 2026-2027 se distribuyeron oportunamente más de 154 millones de Libros de Texto Gratuitos, destinados a fortalecer los aprendizajes, el pensamiento crítico, la identidad cultural y el trabajo comunitario promovido por la Nueva Escuela Mexicana.

En el ámbito de la salud, la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz permitió revisar a 10.9 millones de estudiantes de más de 82 mil primarias. Las valoraciones incluyeron peso, talla, salud bucal y visual, además de canalizaciones para recibir atención médica y lentes gratuitos cuando fueron necesarios.

A estas acciones se suma el programa ABC de las Emociones, que promueve el acompañamiento socioemocional, junto con la distribución de 16 millones de materiales de orientación para las comunidades escolares.

SEP restringirá el uso de celulares en educación básica desde noviembre

Mario Delgado recordó que el próximo 3 de noviembre entrarán en vigor los lineamientos para regular el uso de dispositivos móviles en las escuelas, acordados por unanimidad con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas.

En educación básica, los planteles públicos y privados restringirán el uso de celulares durante la jornada escolar, salvo excepciones extraordinarias. En bachillerato se establecerán acuerdos para su utilización responsable con fines pedagógicos, mientras que en educación superior se fomentará una ciudadanía digital crítica.

El titular de la SEP explicó que la decisión se sustentó en una consulta a más de medio millón de docentes. Cerca del 80 por ciento reportó dificultades de atención entre sus estudiantes y más del 81 por ciento consideró necesario establecer reglas para el uso de estos dispositivos.

“Su salud y su vida están por encima de cualquier gigante tecnológico, por más poderoso que sea”, expresó al referirse a la protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos digitales.

Bachillerato Nacional ampliará la oferta educativa en México

En educación media superior, Delgado Carrillo destacó que el Bachillerato Nacional contempla 485 acciones durante 2026, con las que se prevé generar más de 156 mil espacios educativos. Entre los proyectos se encuentran 31 nuevos bachilleratos tecnológicos y 370 Bachilleratos Nacionales Margarita Maza.

La meta para 2030 es crear 400 mil lugares adicionales para que más jóvenes puedan continuar sus estudios.

También resaltó los resultados de Mi Derecho, Mi Lugar, estrategia que elimina el examen de ingreso a bachillerato en el Valle de México. Según los datos presentados, el 99 por ciento de las y los aspirantes obtuvo un lugar en alguna de sus tres primeras opciones.

A nivel nacional, 17 entidades ya aplican este modelo y 678 mil jóvenes han encontrado un espacio educativo, con el 96 por ciento asignado entre sus tres preferencias iniciales.

En educación superior, el secretario reportó la incorporación de 245 mil estudiantes mediante el trabajo conjunto con universidades públicas, así como la apertura de seis nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y la preparación de otras 14.

La Universidad para el Bienestar Benito Juárez García llegará a 239 sedes. Hacia 2030, la meta es crear 800 mil nuevos lugares y alcanzar una cobertura de 55 por ciento.

Además, la plataforma Saberes MX ofrece más de 100 cursos en línea a 1.4 millones de personas, mientras que el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial registra más de 20 mil estudiantes en su segunda generación.

SEP destaca avances en alfabetización y basificación docente

En las comunidades históricamente excluidas, el Consejo Nacional de Fomento Educativo ha atendido a más de 473 mil estudiantes de educación básica, mientras que el Bachillerato Comunitario lleva la educación media superior a localidades que antes no contaban con esta posibilidad.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Alfabetización y Bienestar Compartido del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos ha enseñado a leer y escribir a más de 310 mil personas desde enero de 2025. La tasa de analfabetismo reportada es de 3.8 por ciento.

Entre 2020 y 2025, dos millones de personas mayores de 15 años superaron el rezago educativo, de acuerdo con los datos presentados por el secretario.

En cuanto al magisterio, Delgado Carrillo informó que durante 2026 se concretaron 200 mil basificaciones, que suman 1.2 millones desde 2018. Además, más de 86 mil docentes cambiaron de centro de trabajo durante el ciclo escolar para acercarse a sus hogares y comunidades.

Finalmente, anunció una consulta nacional para que maestras y maestros definan el nuevo sistema de contratación y promoción, en cumplimiento del compromiso presidencial de desaparecer la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Al concluir su comparecencia, el titular de la SEP reiteró que la política educativa federal busca garantizar el derecho a la educación, ampliar las oportunidades de acceso y fortalecer la atención a estudiantes, docentes y comunidades escolares.