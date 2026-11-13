El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezó el primer Mega Tequio realizado en Tierra Blanca, comunidad de Juxtlahuaca, como parte de las acciones para acompañar el retorno pacífico de 147 familias triquis desplazadas durante seis años.

La jornada se llevó a cabo los días 12 y 13 de noviembre, con la participación de alrededor de 400 personas de más de 20 dependencias estatales, además de instituciones federales y organizaciones sociales e internacionales, con el propósito de recuperar espacios públicos y rehabilitar infraestructura comunitaria.

Mega Tequio en Tierra Blanca recupera caminos y espacios comunitarios

Durante las actividades se realizaron trabajos de mejoramiento en 1.5 kilómetros de camino, centros escolares, la Clínica de Salud IMSS-Bienestar, la agencia municipal, espacios deportivos, el albergue comunitario y el centro religioso.

Las brigadas también participaron en la limpieza de calles, deshierbe, recolección de residuos, retiro de vehículos, pintura, reparación de vidrios, poda y apertura de brechas, como parte de las labores para mejorar las condiciones de la localidad.

Salomón Jara señaló que el objetivo es generar condiciones para que las familias desplazadas puedan regresar a su comunidad de origen con paz y justicia.

No puede haber hermanas y hermanos que vivan en diferentes partes de Oaxaca o en otras comunidades, cuando aquí nacieron. Aquí es su origen. Aquí vivieron y compartieron con ustedes momentos de fiesta y convivencia; ahora lo que queremos es que haya un retorno en paz y con justicia. Salomón Jara, Gobernador de Oaxaca.

El mandatario también anunció que se restablecerán los servicios de salud y educación, además de acercar programas sociales, apoyos al campo e infraestructura para mejorar las condiciones de vida de la población.

Oaxaca inicia acciones para el retorno de 147 familias desplazadas de Tierra Blanca (Cortesía)

Gobierno de Oaxaca anuncia apoyos para las familias triquis de Tierra Blanca

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, indicó que se mantiene un diálogo constante con la Nación Triqui para avanzar en el proceso de pacificación y garantizar los derechos de quienes habitan la comunidad.

Durante un recorrido por distintos espacios de Tierra Blanca, Salomón Jara estuvo acompañado por Paloma Carreño Acuña, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En ese recorrido, el gobernador anunció la entrega de equipo tecnológico y educativo para las escuelas, medicamentos, apoyos de programas sociales y recursos para fortalecer la producción agrícola.

Las acciones forman parte del acompañamiento del Gobierno de Oaxaca al proceso de retorno de las 147 familias triquis, con el propósito de recuperar los servicios comunitarios y avanzar hacia condiciones de paz y justicia en Tierra Blanca.