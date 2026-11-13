El Gobierno de Monterrey, en coordinación con el Gobierno Federal, inició la construcción del Centro Comunitario México Imparable en la colonia Mirasol, un espacio que busca impulsar el desarrollo integral de las juventudes, fortalecer la convivencia familiar y contribuir a la prevención de la violencia.

Como parte del arranque de obra, también se realizó una Asamblea Informativa para explicar a los vecinos las características del proyecto, su funcionamiento, alcances, beneficios y las actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones.

Centro Comunitario tendrá inversión de 11 millones de pesos

La construcción del centro tiene como antecedente la aprobación unánime del Cabildo de Monterrey, el pasado 12 de junio. En esa sesión, a propuesta del alcalde Adrián de la Garza Santos, se autorizó la celebración de un convenio de colaboración con el Gobierno Federal para construir y equipar el espacio.

Como parte del acuerdo, el municipio puso a disposición de la Federación un terreno ubicado en la esquina noreste de las calles Frutilla y Anacahuita, en el fraccionamiento Barrio Mirasol Primer Sector.

El convenio contempla una inversión de 11 millones de pesos en un predio de casi 6 mil metros cuadrados, con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Monterrey inicia construcción del Centro Comunitario México Imparable (cortesía )

¿Qué actividades tendrá el Centro Comunitario México Imparable?

El proyecto contempla actividades deportivas y culturales, además de atención a la salud mental, con especial énfasis en las juventudes.

La finalidad es generar oportunidades de desarrollo, fomentar la participación ciudadana y fortalecer los vínculos entre los habitantes de la zona mediante espacios de convivencia y actividades comunitarias.

El secretario del Ayuntamiento de Monterrey, César Garza Villarreal, quien acudió en representación del alcalde Adrián de la Garza Santos, destacó la importancia de contar con instalaciones que favorezcan la integración familiar y ofrezcan alternativas positivas para las nuevas generaciones.

Monterrey se suma al programa México Imparable

Durante la Asamblea Informativa, la directora general de Prevención, doctora Mayela Quiroga Tamez, dio la bienvenida a los asistentes, mientras que la coordinadora de la Asamblea, Jessica Fernández Romero, explicó los alcances y características del proyecto.

Con esta obra, el municipio se incorpora al programa México Imparable, una iniciativa federal que busca generar entornos de convivencia, activación física y participación social mediante espacios comunitarios.

El objetivo del programa es contribuir a la prevención de la violencia y a la reconstrucción del tejido social, a través de instalaciones que promuevan la integración y la participación de las comunidades.