El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, reconoció a estudiantes indígenas chiapanecos que han destacado en competencias académicas regionales e internacionales en matemáticas, conocimiento, poesía, ciencia, investigación y oratoria.

Durante un encuentro en la Universidad Autónoma de Chiapas, el titular de la Secretaría de Educación Pública felicitó a las alumnas y los alumnos por sus resultados, que representan un orgullo para sus comunidades y familias.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una transformación educativa en la que el origen no determina el destino y todas las niñas, niños y jóvenes tienen derecho a desarrollar sus capacidades y construir un mejor futuro.

Carlos Santiago López destaca en competencia internacional de matemáticas

Entre los estudiantes reconocidos se encuentra Carlos Santiago López Figueroa, alumno de tercer grado de la Escuela Secundaria del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, quien obtuvo el primer lugar en la Olimpiada Matemática de Centroamérica y el Caribe, realizada en Durango.

En la competencia participaron 13 países y alrededor de 52 competidores. Además, el estudiante forma parte de la preselección nacional rumbo a la International Mathematics Competition 2027, que se celebrará en Bulgaria.

Mayra Jaquelin Sánchez obtiene primer lugar en Olimpiada de Conocimiento

El secretario de educación también felicitó a Mayra Jaquelin Sánchez Gómez, de 11 años, originaria de Bechijtic, municipio de Chamula, quien consiguió el primer lugar en la Olimpiada de Conocimiento, en su fase regional, y destacó también en declamación.

De acuerdo con la SEP, su desempeño refleja la capacidad, disciplina y dedicación de niñas y niños de los pueblos originarios para sobresalir en distintos ámbitos del aprendizaje.

Asimismo, el secretario Mario Delgado reconoció a Ana Yesica Pérez Vázquez y Elizabeth del Rocío Jiménez Hernández, estudiantes de tercer grado de la Secundaria del Estado Jaime Sabines Gutiérrez, de Nachij, Zinacantán.

Ambas participaron de manera destacada en actividades de poesía, ciencia, investigación y oratoria, experiencias que el funcionario señaló como ejemplos de perseverancia e inspiración para otras niñas, adolescentes y jóvenes.

Mario Delgado reconoce a estudiantes (cortesía)

SEP destaca el acceso a la educación indígena en Chiapas

Durante el encuentro, el titular de la SEP afirmó que las comunidades indígenas y originarias representan las raíces, la historia y la identidad de México. Por ello, sostuvo que garantizar la igualdad de oportunidades educativas es fundamental para transformar al país.

También destacó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar mejores condiciones para las mujeres, particularmente para quienes pertenecen a pueblos históricamente discriminados, a fin de que puedan ejercer sus derechos y decidir su futuro sin que la discriminación o la violencia limiten sus aspiraciones.

Finalmente, recordó que las y los estudiantes de secundaria cuentan con el respaldo de la Beca Universal Rita Cetina, apoyo del Gobierno de México que busca acompañar su trayectoria educativa y contribuir a que continúen sus estudios.

A nombre de la mandataria y del pueblo de México, el secretario Mario Delgado pidió a las y los jóvenes no abandonar sus sueños, continuar aprendiendo y luchar por sus objetivos, al señalar que ninguna niña, niño o joven debe ver limitado su futuro por su origen o condición social.