El titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que el proceso de asignación a Educación Media Superior “Mi derecho, mi lugar” superó los 307 mil aspirantes en 2026, cifra que representa un crecimiento de 10% frente al año pasado.

De acuerdo con los datos oficiales, se registraron 307 mil 241 jóvenes, del total, 54% corresponde a mujeres y 46% a hombres.

El funcionario destacó que este esquema impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca garantizar el acceso al bachillerato con un modelo más incluyente, especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México.

SEP informó que 18 estados ya aplican ingreso sin examen al bachillerato

Según el reporte, 40% de los estudiantes optó únicamente por planteles sin examen de admisión. En tanto, 37% eligió una combinación entre ambas modalidades y 15% decidió concursar exclusivamente mediante examen.

Mario Delgado detalló que 18 entidades del país ya operan con esquemas de ingreso a Educación Media Superior sin examen, como parte de la transformación del Bachillerato Nacional y los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana.

Entre los estados que aplican este modelo se encuentran:

Baja California

Chihuahua

Colima

Durango

Estado de México

Ciudad de México

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

La SEP confirmó que los resultados del proceso 2026 serán publicados el próximo 18 de agosto. Además, del 19 al 26 de agosto se abrirá una etapa extraordinaria de registro para quienes no completaron su trámite en el periodo regular.