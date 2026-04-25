Alumnos de una telesecundaria de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Jojutla, Morelos, acuden a sus clases con cascos ante el riesgo de un colapso de las instalaciones.

Reportes señalan que la telesecundaria Centenario de Jojutla presenta daños estructurales desde el sismo de 2027 y no se han reparado, lo que sería un riesgo para la comunidad estudiantil.

Alumnos asisten a telesecundaria de la SEP en Jojutla con cascos por riesgo de colapso

Estudiantes de la telesecundaria Centenario de la SEP, en Jojutla, se han visto obligados a asistir a clases usando cascos de protección, debido al riesgo de colapso en las instalaciones del plantel.

Videos en redes sociales muestran a los alumnos tomando clases normales, pero gran parte de ellos portan cascos de construcción, de bicicleta o motocicleta en prevención de un colapso.

Padres de familia y docentes denunciaron que los salones presentan daños visibles, como grietas en paredes, techos debilitados y columnas fracturadas, comprometiendo la seguridad.

Alumnos de telesecundaria de la SEP en Jojutla usan cascos por riesgo de colapso (Corresponsales MX)

Asimismo, acusan que se han realizado solicitudes formales para la rehabilitación de la telesecundaria, pero no han recibido soluciones concretas por parte de la SEP en el estado de Morelos.

SEP Morelos revisa telesecundaria de la SEP en Jojutla; espera dictamen estructural

Raúl Aguirre Espitia, director del Instituto de Educación Básica en Morelos, acudió a la telesecundaria de la SEP en Jojutla para atender las solicitudes de los padres de familia y autoridades del plantel.

A los medios dijo que se va a realizar un dictamen estructural que determine si el inmueble puede seguir operando o requiere construirse un nuevo edificio, mientras se dará mantenimiento preventivo.