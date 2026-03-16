La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció la ampliación de la conectividad aérea del estado con la apertura de nuevas rutas directas operadas por la aerolínea Volaris.

Estas conexiones partirán desde los aeropuertos de Tijuana y Mexicali hacia distintos destinos del país, con el objetivo de fortalecer el turismo, los negocios y el intercambio comercial en la entidad.

La mandataria destacó que la conectividad aérea es clave para el desarrollo económico del estado, por lo que su administración mantiene alianzas estratégicas con el sector aeronáutico a través de la Secretaría de Turismo.

Marina del Pilar Ávila impulsa nuevas rutas aéreas desde Tijuana y Mexicali

Entre las nuevas rutas destaca Tijuana–Mérida, que iniciará operaciones el 1 de junio de 2026 con cuatro frecuencias semanales.

Los vuelos saldrán de Tijuana a las 8:00 horas los lunes, miércoles, viernes y sábado, mientras que desde Mérida partirán hacia la ciudad fronteriza a las 14:00 horas los lunes, martes, viernes y sábado.

También se reactivará la ruta Tijuana–Puerto Escondido, que comenzará operaciones el 2 de junio de 2026 con tres frecuencias semanales.

Los vuelos saldrán de Tijuana a las 8:00 horas los martes, jueves y domingo, mientras que desde Puerto Escondido partirán hacia la frontera a las 13:45 horas en los mismos días.

En el caso de Mexicali, se reactivarán dos rutas que comenzaron operaciones el 8 de marzo de 2026.

La ruta Mexicali–Los Cabos operará los jueves y domingos, con salida a las 13:00 horas y llegada desde Los Cabos a las 17:30 horas.

Por su parte, la ruta Mexicali–Puerto Vallarta también tendrá vuelos los jueves y domingos, con salida a las 13:30 horas y llegada desde Puerto Vallarta a las 19:30 horas.

Marina del Pilar Ávila fortalece turismo con inversión en el Aeropuerto de Tijuana

La apertura y reactivación de rutas aéreas se acompaña del fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria en el estado.

El Aeropuerto Internacional de Tijuana realizará una inversión de 40 millones de pesos para modernizar su sistema de aterrizaje.

Esta mejora permitirá reducir cancelaciones de vuelos provocadas por niebla y garantizar una mayor continuidad en las operaciones aéreas, especialmente durante la temporada invernal.

Marina del Pilar Ávila subrayó que la ampliación de la conectividad aérea es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y las aerolíneas, con el objetivo de consolidar a Baja California como un destino estratégico para el turismo y la actividad económica.