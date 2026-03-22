Bajo el impulso a la inversión y el dinamismo económico, Baja California se posicionó entre los estados con mayor generación de empleo formal en México, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que estos resultados reflejan la solidez de la economía estatal y su capacidad para atraer nuevas oportunidades laborales.

Marina del Pilar impulsa a Baja California al cuarto lugar nacional en empleo ante el IMSS

Durante el primer bimestre de 2026 (enero y febrero), el estado registró la creación de 19,999 nuevos empleos afiliados al IMSS. Esta cifra coloca a Baja California en el cuarto lugar nacional en generación de puestos de trabajo formales, demostrando la alta competitividad de la región.

La gobernadora destacó que este logro es resultado de una estrategia integral para facilitar la llegada de capitales y fortalecer a las empresas locales. La formalización del empleo no solo representa un avance estadístico, sino el acceso a prestaciones de ley y estabilidad económica para miles de hogares.

El reporte del IMSS confirma que Baja California posee un dinamismo económico capaz de responder a las demandas del mercado global. La vinculación entre el sector productivo y el gobierno estatal ha permitido que la entidad se mantenga como un destino atractivo para la inversión nacional y extranjera.

Con estos resultados, el Gobierno de Baja California reafirma su compromiso de seguir impulsando políticas públicas que generen bienestar y empleos dignos, asegurando un futuro de crecimiento sostenido para todos los sectores de la población.