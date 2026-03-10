La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, presentó el Plan de Atención Integral para San Quintín, una estrategia que busca impulsar la justicia social y atender los rezagos históricos de la región.

El proyecto se implementará en coordinación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y contempla una inversión histórica superior a 2 mil 590 millones de pesos, destinada exclusivamente a programas y obras para este municipio.

Plan de Marina del Pilar busca transformar San Quintín con inversión histórica

La mandataria estatal explicó que el plan incluye obras de infraestructura, programas sociales y proyectos productivos para mejorar las condiciones de vida en diversas comunidades del municipio, entre ellas:

Camalú

Vicente Guerrero

San Quintín

El Rosario

Cataviñá-El Mármol

Punta Prieta

Santa Rosalillita

Bahía de los Ángeles

Villa Jesús María

Isla de Cedros

La estrategia se organiza en tres ejes principales: el Programa de Justicia Social, enfocado en infraestructura y servicios básicos; el Programa de Actividades Sociales, Culturales y Turísticas, orientado a fortalecer la convivencia comunitaria y las oportunidades productivas.

También incluye el Programa de Diagnóstico Territorial, que permite identificar necesidades directamente desde las comunidades para diseñar soluciones desde el territorio.

Entre las acciones previstas destaca la construcción de un Centro de Educación y Cuidado Infantil en Vicente Guerrero, así como un Telebachillerato en la colonia Internacional y una inversión de 20 millones de pesos para infraestructura educativa.

Además, el plan contempla:

Más de 53 millones de pesos en obras viales

Más de 9 millones en infraestructura pesquera

Más de 176 millones de pesos en electrificación

Uno de los proyectos más relevantes es el paquete de infraestructura hídrica, con una inversión superior a mil 578 millones de pesos, que incluye la desaladora de San Quintín, la ampliación de la desaladora Padre Kino, la perforación de cinco nuevos pozos de agua potable y obras de distribución para garantizar el acceso al agua en la región.

Marina del Pilar Ávila impulsa bienestar y seguridad para San Quintín

Como parte del plan integral también se contempla la regularización de la tenencia de la tierra para cerca de 12 mil familias, así como 21 millones de pesos para fortalecer el modelo DIF Pilares.

Asimismo, se destinarán 30 millones de pesos para la construcción de un cuartel de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana.

El secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, informó que de manera complementaria el Programa de Actividades Sociales, Culturales y Turísticas contará con más de 701 millones de pesos para el periodo 2026–2027.

Estos recursos permitirán otorgar apoyos a más de 82 mil personas de grupos prioritarios, entre ellas 27 mil mujeres, 2 mil 355 jóvenes y más de 20 mil trabajadores, además de impulsar acciones productivas para los sectores agropecuario, pesquero y turístico.

El funcionario explicó que el programa incluye mesas territoriales con líderes comunitarios, con el objetivo de identificar problemáticas específicas de cada zona y diseñar soluciones desde el territorio.

Marina del Pilar presenta plan para San Quintín con inversión histórica en infraestructura y bienestar. (Cortesía)

Durante su gira de trabajo en San Quintín, la gobernadora también encabezó la inauguración del Centro Integrador del Bienestar en Camalú, un espacio destinado a brindar atención integral a la población más vulnerable.

El centro ofrecerá espacios seguros y accesibles para el bienestar educativo, económico y comunitario, mediante cursos y talleres impulsados por la Secretaría de Bienestar, encabezada por Netzahualcóyotl Jáuregui Santillán.