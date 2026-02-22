La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda informó que la Mesa de Seguridad Estatal se mantiene en sesión permanente, luego de que se registraran incidentes en algunos tramos carreteros de Baja California.

Como parte de la respuesta inmediata, se activaron acciones de coordinación y vigilancia entre autoridades estatales, federales y municipales, con el objetivo de preservar el orden y la tranquilidad de la población.

Marina del Pilar refuerza operativos y patrullajes en Baja California

De acuerdo con la mandataria, se intensificaron los operativos preventivos y patrullajes estratégicos, manteniendo presencia activa en distintas zonas del estado para brindar seguridad y atención oportuna a la ciudadanía.

Asimismo, se precisó que estos hechos ocurren en un contexto nacional, donde se han presentado situaciones similares, por lo que las autoridades mantienen comunicación constante y seguimiento puntual, privilegiando información confirmada y evitando especulaciones.

La gobernadora reiteró el llamado a la población a mantener la calma y atender únicamente la información difundida por canales oficiales, a fin de evitar compartir publicaciones no verificadas que puedan generar confusión o alarma innecesaria.

Finalmente, se exhortó a las y los automovilistas a mantenerse atentos a los avisos oficiales, seguir las indicaciones de seguridad y protección civil, y evitar transitar por zonas donde se desarrollen operativos hasta nuevo aviso.