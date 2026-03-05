La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, anunció nuevos estímulos fiscales dirigidos a microempresas con el objetivo de fortalecer la generación de empleo formal y apoyar a los pequeños negocios que impulsan la economía local.

El anuncio se llevó a cabo durante la toma de protesta de la nueva presidenta y del Consejo Directivo de COPARMEX Tijuana, donde la mandataria estatal destacó que su administración busca brindar mayores facilidades a quienes emprenden y generan oportunidades laborales en la entidad.

Marina del Pilar destaca apoyo a emprendedores y generación de empleo formal

Durante su mensaje, la gobernadora explicó que el nuevo esquema contempla ajustes al decreto de estímulos fiscales aplicados al Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, con el objetivo de ofrecer beneficios diferenciados según el tamaño de las microempresas y el número de trabajadores que emplean.

Baja California busca impulsar el empleo formal con beneficios fiscales para pequeños negocios (cortesía)

Marina del Pilar detalló que los negocios que cuentan con entre uno y cinco empleados podrán acceder a un estímulo del 50% en este impuesto estatal, lo que reducirá su tasa efectiva a aproximadamente 2.13%. Mientras que las empresas que tienen entre seis y diez trabajadores, el estímulo será del 35%, lo que representará una tasa efectiva cercana al 2.76%.

Por su parte, los negocios que cuentan con entre 11 y 50 empleados mantendrán el estímulo vigente del 29%. De acuerdo con el gobierno, esta política podría representar un beneficio anual estimado en alrededor de 70.5 millones de pesos para el sector microempresarial, lo que permitirá fortalecer la formalidad laboral, conservar fuentes de empleo y fomentar el crecimiento de pequeños negocios.

“Este gobierno seguirá apostando por quienes generan empleo, pagan nómina y todos los días trabajan para sacar adelante a Baja California. Apoyar a quienes emprenden y emplean es una inversión inteligente para el presente y el futuro de nuestro estado” Marina del Pilar, gobernadora de Baja California

COPARMEX Tijuana toma protesta a nueva presidenta

Durante el evento, Marina del Pilar le dio la bienvenida a Elisa Ibáñez Aldana, quien tomó protesta como la presidenta de COPARMEX Tijuana, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en los 66 años de historia del organismo empresarial.

Baja California busca impulsar el empleo formal con beneficios fiscales para pequeños negocios (cortesía)

Además, la mandataria reiteró la importancia de mantener una relación de colaboración entre el sector público y privado.

Finalmente, la gobernadora de Baja California señaló que su administración continuará impulsando políticas públicas orientadas a respaldar a emprendedores, fortalecer la economía local y generar mejores condiciones para la creación de empleo en el estado.