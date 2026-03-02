Bajo el liderazgo de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, Baja California avanza en la consolidación de alianzas estratégicas con hoteles, asociaciones y empresarios para transformar a Tijuana en un destino moderno y competitivo.

A través de proyectos conjuntos, la administración estatal busca reafirmar a Tijuana como una de las ciudades más visitadas del mundo, integrando nuevas experiencias para los viajeros.

El secretario de Turismo de la entidad, Miguel Ángel Badiola Montaño, destacó que este plan de trabajo prioriza el potencial de Tijuana en segmentos clave como el turismo de romance, salud, religioso e inmobiliario, diversificando la oferta para atraer visitantes de todo el país y el extranjero.

Marina del Pilar impulsa a Tijuana como referente de derrama económica y empleo

La gobernadora Marina del Pilar apuesta por el fortalecimiento de una agenda estratégica que no solo promueva el turismo, sino que genere bienestar social y crecimiento económico en la región.

El secretario Badiola Montaño puntualizó que la creación de experiencias únicas para los visitantes es la clave para detonar el empleo en el sector servicios y fortalecer la economía de las familias tijuanenses.

Durante la presentación del Plan de Trabajo 2026-2027 ante el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO), se detallaron los ejes de acción diseñados para especializar la oferta turística y elevar la competitividad del destino a nivel internacional.

Como parte de esta visión de futuro, el plan contempla la vinculación de estudiantes con eventos de talla mundial como el Tianguis Turístico México, fomentando la formación de nuevos profesionales y la innovación constante. Esta estrategia asegura que Tijuana mantenga su liderazgo mediante programas prioritarios que garantizan una movilidad turística segura y atractiva.

Tijuana se consolida como destino global con el plan de Marina del Pilar y Miguel Ángel Badiola (Cortesía)

El titular de Turismo, Miguel Ángel Badiola, subrayó que al diversificar la oferta con estrategias específicas, Tijuana se consolida en los mercados globales como un destino moderno, seguro y vibrante, fortaleciendo así su proyección internacional.

En el encuentro participaron figuras del sector, como la subsecretaria de Turismo, Martha Inés Domínguez Uscanga; el presidente de COTUCO Tijuana, Karim Chalita Rodríguez; y el presidente de la Asociación de Hoteles del Noroeste, Antonio Rico Casillas, quienes respaldaron la ruta trazada por el Gobierno del Estado para los próximos años.