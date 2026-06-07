Con la incautación de 20 kilos de cocaína y la captura de Raúl “N”, presunto homicida requerido por la DEA, el operativo coordinado por la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda asestó un golpe significativo a la delincuencia organizada en el Valle de Mexicali.

En una intervención conjunta, fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno lograron desmantelar un hangar utilizado para el resguardo de enervantes y otras actividades ilícitas.

La mandataria estatal explicó que la acción, ejecutada bajo el “Operativo Valle”, derivó de una denuncia ciudadana que permitió activar de manera inmediata el despliegue de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En Baja California no hay ningún rincón en donde puedan esconderse los criminales, nosotros buscamos paz, tranquilidad, seguridad, y hangar que pongan, hangar que vamos a desmantelar, laboratorio que pongan, laboratorio que se va a desmantelar y aquí vamos a seguir siempre combatiendo la criminalidad de forma frontal. Marina del Pilar Ávila, Gobernadora de Baja California.

Operativo Valle desmantela hangar clandestino y asegura cocaína

El despliegue concentró sus esfuerzos en las inmediaciones de Estación Coahuila, donde las corporaciones localizaron una infraestructura que operaba de manera irregular.

Durante la intervención fue asegurado un avión ultraligero con alteraciones en sus números de serie, así como un cargamento de 20 kilogramos de cocaína.

Por su parte, Fabricio Ruiz, director de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California, informó que en el perímetro del operativo fue detenido un hombre de 52 años de edad, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta relación con la operación de la aeronave irregular.

Asimismo, en el Ejido Oviedo Mota se logró recuperar una camioneta pick-up de modelo reciente con reporte de robo en el extranjero, además del aseguramiento de una unidad tipo panel abandonada por civiles armados durante su huida.

Marina del Pilar logra decomiso de cocaína y desmantela hangar clandestino. (Cortesía )

Capturan a presunto homicida buscado por autoridades de México y Estados Unidos

La coordinación entre autoridades mexicanas y estadounidenses también permitió la captura de Raúl “N”, de 19 años de edad y originario de San Luis Río Colorado, Sonora.

El detenido contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio en esa entidad y es requerido por la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos.

Marina del Pilar reiteró que su administración mantendrá el trabajo coordinado con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para fortalecer la seguridad, preservar el Estado de derecho y garantizar la tranquilidad de las familias bajacalifornianas.