La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda inauguró la nueva Terminal de Autobuses del Valle de Guadalupe, además de presentar acciones enfocadas en movilidad, seguridad y promoción turística para fortalecer uno de los destinos más importantes de Baja California.

La gobernadora destacó que el Valle de Guadalupe representa mucho más que turismo, ya que combina cultura, gastronomía, naturaleza y hospitalidad, impulsadas por el trabajo de miles de bajacalifornianas y bajacalifornianos.

Asimismo, subrayó que este proyecto permitirá continuar el crecimiento del corredor turístico de manera sustentable, preservando la esencia de la región vitivinícola.

Marina del Pilar Ávila impulsa la conectividad y el turismo en el Valle de Guadalupe

Marina del Pilar Ávila señaló que la inauguración de esta terminal marcará un antes y un después en la conectividad y el desarrollo turístico del Valle de Guadalupe, al ofrecer un espacio moderno, seguro y funcional para visitantes y residentes.

La nueva terminal, desarrollada mediante inversión privada, permitirá conectar distintos puntos de Baja California con este destino turístico, operando de lunes a domingo de 6:00 de la mañana a 10:00 de la noche. Además, contará con una ruta desde San Luis Río Colorado, Sonora, con destino a Ensenada.

La gobernadora destacó que esta infraestructura contribuirá a mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad y brindar mayor comodidad en los traslados, además de impulsar el crecimiento ordenado del principal corredor turístico de Baja California.

Como parte de estas acciones, también fueron presentadas 10 unidades de transporte turístico que funcionarán como taxis de sitio para facilitar el traslado de visitantes dentro del Valle de Guadalupe.

Marina del Pilar Ávila refuerza seguridad y promoción turística

Durante el evento, Marina del Pilar Ávila anunció el inicio del programa piloto del Tranvía Turístico, el cual operará de manera gratuita durante su primer mes.

El recorrido partirá desde la terminal de autobuses y visitará puntos emblemáticos como Sol de Media Noche, Cava Valentina, El Cielo, Elena Restaurante, Corteza del Valle, Casa Frida, La Justina y el Museo de la Vid y el Vino, entre otros.

La mandataria estatal agregó que también se fortalecerá la seguridad en la región mediante una nueva base de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de mejorar la coordinación operativa y la capacidad preventiva en la zona.

Por otro lado, junto con autoridades del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE), presentó la campaña estatal “Cuidemos al Ciclista”, enfocada en fomentar la convivencia vial y proteger a los ciclistas en carreteras.

Finalmente, Marina del Pilar Ávila reconoció el reciente otorgamiento de estrellas Michelin a chefs y restaurantes del Valle de Guadalupe, destacando que estos reconocimientos consolidan a la región como un referente turístico, gastronómico y vitivinícola de nivel internacional.