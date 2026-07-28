Elementos de distintas corporaciones de seguridad detuvieron este martes 28 de julio de 2026 a Pedro Ariel Mendívil, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Baja California, quien es señalado por su presunta participación en diversos delitos.

De acuerdo con reportes de medios locales, entre ellos el Semanario Zeta, el también abogado fue capturado durante un operativo realizado en su domicilio, en el que participaron elementos de:

Fiscalía General del Estado (FGE)

Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)

Secretaría de Marina (Semar)

Fuerzas federales adscritas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)

La detención ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Los Arcos, en Mexicali, donde Pedro Ariel Mendívil se encontraba al momento de la intervención.

Según la información disponible, el operativo fue planeado desde el 27 de julio; sin embargo, fue hasta la mañana de este martes 28 de julio cuando las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión y una orden de cateo en su contra.

¿De qué delitos acusan a Pedro Ariel Mendívil?

De acuerdo con el Semanario Zeta, Pedro Ariel Mendívil, exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, enfrenta acusaciones por los delitos de:

Desaparición forzada

Asociación delictuosa

Robo de vehículo

Estos delitos habrían sido cometidos en agravio de José Ricardo Vindiola Domínguez y Cristian Alejandro García Mora.

Mendívil se desempeñó como jefe de la Policía Municipal durante la administración de la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, cargo que ocupó durante aproximadamente dos años.

Asimismo, otros medios locales señalan que también es investigado por su presunta relación con una red de asociación delictuosa y por brindar supuesta protección al grupo criminal conocido como Los Rusos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente esa línea de investigación.

Trasladan a Pedro Ariel Mendívil a la Fiscalía de Baja California

Tras su captura, medios locales informaron que Pedro Ariel Mendívil fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde se determinará su situación jurídica.

Durante el mismo operativo también fue detenido Luis Alfonso Jacobo, excomandante de la Policía Municipal de Mexicali. Además, las autoridades ejecutaron mandamientos judiciales contra Juan Carlos Jacquez y Christopher Núñez, quienes aparecen como presuntos implicados en la misma causa penal.