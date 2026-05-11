Como parte de las estrategias de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, Valle de Guadalupe modernizará su transporte, rehabilitará su carretera y fortalecerá la seguridad, con el objetivo de impulsar el turismo en el principal productor de vino del país.

De acuerdo con la mandataria bajacaliforniana, en los próximos días se llevará a cabo la inauguración de la nueva terminal de autobuses de Valle de Guadalupe, la cual tendrá rutas diarias con diversas partes de la entidad.

Baja California impulsa turismo y fortalece seguridad en Valle de Guadalupe

La gobernadora detalló que estas obras cuentan con una inversión inicial de 4.5 millones de pesos para la rehabilitación de vialidades con concreto hidráulico y mezcla asfáltica, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad de los trayectos a Valle de Guadalupe y hacia sus hospitales y a las cocinas galardonadas por la Guía Michelin.

Valle de Guadalupe busca consolidarse como destino turístico premium y seguro (cortesía)

Por otra parte, se informó que la entidad contará con una base operativa de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), para mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias y garantizar una vigilancia y operativos permanentes para generar una localidad tranquila y segura.

Finalmente, el titular de la Secretaría de Turismo estatal, Miguel Ángel Badiola Montaño, aseguró que de la mano de la gobernadora se trabaja para colaborar con los sectores productivos y las comunidades locales, con el fin de que Valle de Guadalupe se consolide como destino competitivo en hospitalidad y seguridad, siendo el principal productor de vino en el país.