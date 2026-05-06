La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó una reunión con alcaldes y alcaldesas, así como con legisladores y legisladoras del estado con el objetivo de fortalecer la coordinación entre instituciones para beneficiar a la ciudadanía.

Durante la reunión, las y los mandatarios establecieron acuerdos para construir una agenda de trabajo común que impacte directamente en la calidad de vida y desarrollo de Baja California.

Marina del Pilar impulsa coordinación institucional en Baja California

En su mensaje, la gobernadora señaló que la unidad entre las y los mandatarios es indispensable para garantizar una transformación, pues así se puede responder con mayor eficacia a las necesidades de la ciudadanía.

Asimismo, destacó que para impulsar políticas públicas enfocadas en reducir desigualdades y mejorar la calidad de vida, se debe generar un trabajo conjunto entre los municipios y el Poder Legislativo.

Autoridades de Baja California acordaron trabajar en una agenda común de bienestar (cortesía)

Por otra parte, aseguró que su administración se mantiene firme y alineada con el Segundo Piso de la Cuarta Transformación, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el pueblo es pilar para la toma de decisiones. Además, señaló que el gobierno se debe poner al servicio de las familias bajacalifornianas.

Durante la reunión se acordaron temas para fortalecer la seguridad, impulsar la obra pública y darle continuidad a los programas sociales para que ningún municipio se quede rezagado.

Finalmente, Marina del Pilar aseguró que mantendrá un diálogo abierto con representantes populares para generar resultados tangibles y garantizar un bienestar integral en Baja California.