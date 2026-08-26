La dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ariadna Montiel, confirmó que el partido ya está analizando los casos tanto de Rubén Rocha Moya como de Enrique Inzuna.

“Es un tema que vamos a hablar con la comisión en el ámbito de su autonomía, pero vamos a tener muy clara la acción y decisión de cada uno” Ariadna Montiel. Dirigente nacional de Morena

Así lo indicó al señalar que los dos expedientes ya están bajo revisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) y por eso dicha estancia será la que defina el futuro de ambos.

En el caso específico de Enrique Inzunza, Ariadna Montiel dijo que ante la decisión del senador de renunciar a la bancada de Morena, en adelante el partido es ajeno a él.

Ariadna Montiel (Especial )

CNHJ de Morena revisa futuro de Rubén Rocha

Al advertir que la decisión de Rubén Rocha Moya de retomar la gubernatura de Sinaloa fue unilateral, Ariadna Montiel resaltó que Morena ya revisa el caso para definir su futuro.

En conferencia de prensa ofrecida el 26 de agosto de 2026, la dirigente nacional del partido resaltó que en Morena no se les informó sobre la reincorporación, por lo que se deslindaron de la decisión.

En ese sentido, refirió que la CNHJ está evaluando los hechos para resolver si el actuar de Rubén Rocha Moya incurrió en una vulneración de los principios y programas de Morena.

Sobre ello, Ariadna Montiel dijo que tiene previsto sostener una reunión con los integrantes de la CNHJ para abordar esta situación, aunque resaltó que todo será en el marco de su autonomía.

Por lo anterior, garantizó que la comisión será la que defina si el mandatario con licencia sigue siendo militante de Morena, tras el debido proceso interno que se lleve a cabo.

Morena también revisa caso de Enrique Inzunza

Al pronunciarse sobre el posible futuro de Rubén Rocha Moya en Morena, Ariadna Montiel también expuso que la CNHJ revisa el caso del senador Enrique Inzunza.

Tras indicar que el partido no fue informado de la salida del senador de su bancada, sentenció que desde ahora, los dichos y actos de Enrique Inzunza no son responsabilidad de Morena.

Asimismo, criticó al senador, pues dijo que cayó en una contradicción al decidir separase del grupo parlamentario pero conservar su fuero, cuando lo correcto habría sido pedir licencia del cargo.

Ante ello, Ariadna Montiel destacó que como lo ocurrido con Rubén Rocha Moya, el caso de Enrique Inzunza también está bajo análisis de la CNHJ y será dicho órgano el que decida el futuro del senador.