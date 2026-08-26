Alejandro Moreno, líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que lleve a cabo la detención Rubén Rocha Moya con el fin de entregarlo a Estados Unidos.

Mediante un video, Alejandro Moreno acusó que Sinaloa enfrenta un colapso en seguridad tras las elecciones de 2021, en los cuales acusó la participación del crimen organizado para asegurar el triunfo de Rubén Rocha Moya.

“Ha llegado el momento de que el Gobierno de México ponga por delante el interés nacional y tome decisiones por el bien de las y los sinaloenses, y de todas y todos los mexicanos”. Alejandro Moreno

FGR debe detener a Rubén Rocha para que enfrente la justicia en México o entregarlo a Estados Unidos: Alejandro Moreno

A través de un posicionamiento en video, Alejandro Moreno lanzó un llamado a las autoridades al considerar que es imperativo recuperar la paz en Sinaloa, en beneficio de las miles de personas que han sido víctimas de la violencia.

El dirigente del PRI aseguró que Rubén Rocha “está acorralado”, por lo que aseguró no regresará a la gubernatura sinaloense tras solicitar licencia por segunda vez en este 2026.

Moreno afirmó que las pruebas en contra del gobernador con licencia “son claras y contundentes”, al afirmar que integrantes de su gabinete han sido señalados y detenidos, e incluso asesinados por sus presuntos nexos con el crimen organizado.

Alito Moreno (Graciela López Herrera / Cuartoscuro)

El dirigente priista dijo considerar como urgente el actuar de la FGR para llevar a cabo la detención en México de Rocha Moya, con la finalidad de “investigarlo, procesarlo, y llevarlo ante la justicia”.

En caso contrario, Moreno pidió a las autoridades entregar al gobernador con licencia a Estados Unidos, toda vez que recordó tiene acusaciones en una Corte federal, la cual incluso ha solicitado formalmente su extradición.

El priista instó a la presidenta Sheinbaum a romper con la herencia del gobierno anterior, mismo que culpó de ayudar a aumentar la violencia en Sinaloa.

Por ello, Moreno llamó a ponderar el bienestar de las familias de Sinaloa, reiterando que es urgente profundizar en las investigaciones y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia.