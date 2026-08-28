Imelda Castro marcó distancia con Rubén Rocha Moya, gobernador en licencia; asegura que cada quien responde a sus actos y serán las autoridades las que determinen su responsabilidad.

“Cada quien es responsable de las decisiones que tome, de las consecuencias. Nosotros no vamos a profundizar en eso”. Imelda Castro, coordinadora estatal de Morena

La coordinadora de Morena en Sinaloa hizo dicha aclaración por lo que definió como una guerra cognitiva mediante campañas pagadas para vincularla con Rubén Rocha Moya.

La senadora con licencia fue cuestionada durante la conferencia de prensa en la que fue presentada como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Imelda Castro, senadora por Morena (Ig: @imeldacastromx)

Imelda Castro marca distancia con Rubén Rocha Moya: “Cada quien responde por sus actos”

En conferencia, Imelda Castro fue cuestionada sobre Rubén Rocha Moya y aseguró que esperarán los resultados de las investigaciones, aunque “cada quien responde a sus actos”.

Imelda Castro señaló en este punto que las investigaciones siguen su curso y serán las autoridades las que determinen la responsabilidad de Rubén Rocha Moya en las acusaciones.

La coordinadora también fue cuestionada por Enrique Inzunza, su compañero en el Senado, referente a si debe pedir licencia, por lo que reiteró que cada quien responde por sus actos.

Sin embargo, destacó que Morena será quienes decidan la continuidad de ambos funcionarios, aunque hasta el momento no hay ninguna solicitud de expulsión en su contra.

Y reiteró que el partido ya expresó su posicionamiento sobre Rubén Rocha Moya, por lo que su trabajo no se centrará en ello, sino en el siguiente paso como coordinadora.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa (Fotografía Cortesía)

Imelda Castro acusa guerra cognitiva de la oposición para vincularla con Rocha Moya

Sin embargo, Imelda Castro también mencionó que habría una guerra cognitiva impulsada por la oposición y medios a nivel estatal y nacional para vincularla con Rubén Rocha Moya.

Mencionó que son hechos públicos el haber sido compañera de movimiento de ambos funcionarios sinaloenses, aunque ahora están pagando campañas para reiterarlo.

Por lo que descartó que la situación de Rubén Rocha Moya impacte en Sinaloa para Morena en las próximas elecciones 2027, ya que el movimiento es muy fuerte.