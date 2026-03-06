En el marco del Día Internacional de la Mujer, la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, presentó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1737, con el objetivo de visibilizar la lucha histórica de las mujeres por igualdad de derechos y la participación en la vida pública.

La develación se llevó a cabo en el Teatro de la Lotería Nacional, donde participaron la secretaria de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, y la directora general de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja Alor, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir esta empresa productiva del Estado.

Citlalli Hernández destaca avances en derechos de las mujeres en México

Durante su mensaje, Citlali Hernández destacó que el evento se realiza en un contexto en el que México avanza en el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, señalando que, mientras en algunos países existe preocupación por retroceso en derechos ya conquistados, en México se impulsan políticas públicas orientadas a garantizar la igualdad y la justicia.

“En otras partes del mundo hay una lucha por defender derechos alcanzados; en México, no hay una amenaza contra los derechos, hay un gobierno que todos los días los promueve y trabaja para garantizarlos para todas las personas” Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres del Gobierno de México

Billete de Lotería Nacional conmemora la lucha de las mujeres por la igualdad (cortesía)

La funcionaria detalló que bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, la conmemoración del 8 de marzo busca ir más allá de los gestos simbólicos y centrarse en resultados concretos para transformar las condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres.

Sorteo Zodiaco del 8 de marzo tendrá premio mayor de 7 millones de pesos

Por su parte, Olivia Salomón destacó que el billete conmemorativo rinde homenaje a la lucha, resistencia y organización de las mujeres que han contribuido a ampliar los derechos y oportunidades en México.

La directora de la Lotería Nacional recordó que desde el año pasado cada billete emitido por la institución contiene un código QR que permite descargar la Cartilla de Derechos de las Mujeres, un documento que difunde quince derechos fundamentales a través de los más de 200 mil cachitos distribuidos en el país.

Mientras que Emilia Calleja Alor afirmó que el billete conmemorativo representa la historia de millones de mujeres que han luchado por ser escuchadas, tener las mismas oportunidades y construir un futuro más justo.

“Hoy estamos develando un billete que lleva consigo mucho más que un diseño, lleva implícita la historia de millones de mujeres que a lo largo del tiempo han luchado por ser escuchadas, tener las mismas oportunidades y construir un futuro más justo” Emilia Esther Calleja, directora de CFE

Durante el evento también participó Pascacia Cecilia Jaime Lino, primera presidenta municipal indígena de Hueyapan, Puebla, quien compartió su experiencia personal y los retos que enfrentó para incursionar en la vida política hasta ganar la elección municipal en 2021.

El Sorteo Zodiaco No. 1737 se realizará el próximo 8 de marzo a las 20:00 horas, con un premio mayor de 7 millones de pesos en una serie y una bolsa total de 24 millones de pesos. Para este sorteo se distribuyeron 2 millones 400 mil cachitos en más de 11 mil puntos de venta en todo el país, además de la plataforma digital Milotería.