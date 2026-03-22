La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, develaron el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740, dedicado al “2026, Año de Margarita Maza”.

El acto contó con la presencia de la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, así como las Niñas Gritonas de la Lotería Nacional, quienes celebraron esta emisión que honra la memoria de la heroína mexicana en el bicentenario de su nacimiento.

Lotería Nacional reconoce el legado y la importancia histórica de Margarita Maza

Durante la ceremonia por el 220 Aniversario del Natalicio de Benito Juárez, se presentó esta edición especial que reconoce a Margarita Maza Parada como una estratega clave y símbolo de resistencia durante la Intervención Francesa.

Olivia Salomón destacó que para la Lotería Nacional, con más de 255 años acompañando las transformaciones del país, es un privilegio participar en este homenaje que rompe con los moldes tradicionales de su época.

En el marco de su bicentenario (1826-1871), se destacó su papel fundamental en la construcción del Estado laico y la consolidación de la República.

Junto a Benito Juárez, Margarita Maza enfrentó los desafíos de la Guerra de Reforma y demostró una entereza inquebrantable durante su exilio en Estados Unidos, manteniendo la unidad familiar frente a la imposición del Segundo Imperio.

Sorteo Zodiaco Especial: Un homenaje de la Lotería Nacional a la resiliencia y amor por México

A dos siglos de su natalicio, su memoria permanece como un ejemplo de valentía y determinación. Para este sorteo histórico, se emitieron dos millones 400 mil cachitos, disponibles en más de 11 mil puntos de venta en todo el país y a través de MiLoteria.Mx.

Datos clave del Sorteo Zodiaco Especial No. 1740:

Premio Mayor: 11 millones de pesos en una serie.

Bolsa repartible: 43 millones de pesos en premios.

Costo: 35 pesos el cachito / 700 pesos la serie completa.

Fecha y hora: Domingo 29 de marzo de 2026, a las 20:00 horas.

El sorteo será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, reafirmando que la historia de México también se construye con la huella profunda de sus mujeres.