La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón develó el billete conmemorativo del Sorteo Superior No. 2894, dedicado a los 30 años de la Fundación Politécnico A.C., como reconocimiento a su trayectoria y a su contribución a la excelencia académica, la ciencia, tecnología y la transformación social de México.

El billete fue presentado por la directora de la Lotería Nacional y por el presidente de la Fundación Politécnico A.C., Vicente Gutierrez Camposeco, quienes coincidieron en que la comunidad politécnica ha apostado por México con mayor justicia y precisaron que lo que comenzó como un “sueño” de egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que buscaban crear un puente sólido entre el saber adquirido en las aulas y las oportunidades del mundo real, se convirtió en una gran aliada en materia de de infraestructura, equipamiento, capital humano y vinculación empresarial.

Lotería Nacional presenta billete por 30 aniversario de Fundación Politécnico. (cortesía)

Fundación Politécnico suma 30 años de apoyo al talento joven

Durante la presentación, la directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón señaló que para la institución es un honor dedicar el billete conmemorativo a la Fundación Politécnico y reconocer una historia construida con solidaridad y compromiso con las nuevas generaciones.

Recordó que cada billete de lotería es un vehículo que visibiliza causas y reconoce a quienes contribuyen a construir un mejor país, y destacó que hace 30 años un grupo de egresados del IPN convirtió la gratitud en compromiso y construyó un puente entre la comunidad politécnica, la sociedad y el sector productivo.

Desde entonces, la Fundación Politécnico ha impulsado becas, infraestructura, equipamiento y vinculación, abriendo oportunidades para que miles de jóvenes desarrollen su talento y hagan del conocimiento una herramienta para transformar su vida, su comunidad y su país. Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional

Lotería Nacional presenta billete por 30 aniversario de Fundación Politécnico. (cortesía)

La directora de la Lotería Nacional, refirió que esa visión coincide con el proyecto de nación que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum que impulsa un gobierno humanista que entiende que la educación es un derecho, que la ciencia y la tecnología son herramientas de soberanía y que el conocimiento debe estar al servicio del pueblo, abriendo más oportunidades para las y los jóvenes y construyendo un México con mayor justicia y prosperidad compartida.

Lotería Nacional presenta billete por 30 aniversario de Fundación Politécnico. (cortesía)

Vicente Gutiérrez destaca la historia de la Fundación Politécnico

Durante su mensaje, el presidente de la Fundación, Vicente Gutiérrez, recordó que la historia comenzó hace tres décadas, cuando 151 egresados politécnicos decidieron devolver a su institución parte de lo recibido.

El presidente de la Fundación, Vicente Gutiérrez, subrayó que la cifra más importante es el ser humano, brindado el ejemplo de un estudiante que pudo continuar sus estudios, un jóven con su primera oportunidad profesional; un laboratorio modernizado, un politécnico respaldado, recalcando que ése es el verdadero patrimonio de la fundación.

Aprovechó para agradecer a los fundadores y a quienes han conducido la institución durante tres décadas, así como a asociados, consejeros, donantes, benefactores y empresas que participan en programas como Estancia Empresarial y Adopta un Becario.

Lotería Nacional presenta billete por 30 aniversario de Fundación Politécnico. (cortesía)

De cara a los próximos 30 años, el presidente de la Fundación, Vicente Gutiérrez, planteó el propósito de construir una institución cada vez más cercana a la comunidad, capaz de convocar a egresados, empresas y más mexicanos, sin perder de vista su razón de ser: el talento de los jóvenes.

El presidente de la Fundación, Vicente Gutiérrez, agradeció en nombre del Consejo Directivo y de la Asamblea de Asociados el reconocimiento de Lotería Nacional, y expresó su deseo de que los cachitos lleven la historia de una comunidad que durante 30 años ha demostrado que sumar voluntades transforma el futuro.

Lotería Nacional presenta billete por 30 aniversario de Fundación Politécnico. (cortesía)

Sorteo Superior No. 2894 tendrá Premio Mayor de 17 millones de pesos

La directora de la Lotería Nacional, Olivia Salomón informó que se emitieron dos millones 400 mil cachitos que llevan un mensaje que sigue vigente después de 30 años: el conocimiento transforma vidas y construye futuro.

Para el Sorteo Superior No. 2894, la directora de la Lotería Nacional informó que habrá un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y cuenta con una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se celebrará el viernes 14 de agosto, a las 20 horas y se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.