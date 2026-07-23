Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Especial No. 315, dedicado a las corredoras de México Imparable, un programa impulsado por el Gobierno de México que promueve el deporte, la identidad cultural, el turismo y el desarrollo social entre miles de jóvenes.

La develación del billete se realizó en el Teatro de Lotería Nacional con la participación de la ultra maratonista rarámuri Lorena Ramírez; la directora de la exposición fotográfica México, tierra de campeones, Ana Bustamante; representantes de la CONADE y el INPI, así como Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional, y Mirna Beatriz de la Cruz, directora de México Imparable.

Lotería Nacional rinde homenaje a las corredoras de México Imparable

Con este billete conmemorativo, Lotería Nacional reconoce el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las mujeres que forman parte de México Imparable, quienes representan a sus comunidades a través del deporte y se han convertido en un ejemplo para nuevas generaciones.

Durante la presentación también se destacó el trabajo de entrenadores, familias, voluntarios y comunidades que han acompañado el crecimiento del programa, así como la trayectoria de Lorena Ramírez, referente del atletismo mexicano, y de Mirna Beatriz de la Cruz “Estrellita”, impulsora de esta iniciativa.

Además, las imágenes que ilustran el billete fueron tomadas de la exposición “México, tierra de campeones”, realizada por Ana Bustamante, quien documentó el talento de atletas y comunidades indígenas de distintas regiones del país.

La directora de México Imparable, Mirna Beatriz de la Cruz, resaltó que el programa nació con el objetivo de generar oportunidades para niñas, niños, jóvenes y mujeres de comunidades indígenas, utilizando el deporte como una herramienta de inclusión, identidad y transformación social.

Por su parte, Lorena Ramírez celebró que iniciativas como esta contribuyan a visibilizar el talento de las corredoras mexicanas y fomenten la creación de más espacios para el desarrollo deportivo.

México Imparable protagoniza el billete del Sorteo Especial 315 de Lotería Nacional. (cortesía)

El deporte y la identidad cultural protagonizan el Sorteo Especial No. 315 de la Lotería Nacional

Representantes de la CONADE señalaron que el billete simboliza la perseverancia de miles de mujeres que combinan su preparación deportiva con sus responsabilidades familiares, laborales y comunitarias.

En tanto, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) destacó que este reconocimiento también pone en valor la disciplina, resistencia y constancia de las mujeres indígenas, para quienes el deporte forma parte de su identidad, cultura y forma de vida.

México Imparable protagoniza el billete del Sorteo Especial 315 de Lotería Nacional. (cortesía)

Lotería Nacional informó que el Sorteo Especial No. 315 contará con un Premio Mayor de 27 millones de pesos en dos series y una bolsa total de 80 millones de pesos.

Para este sorteo se emitirán 2 millones 400 mil billetes, que estarán disponibles en todo el país a través de la red de vendedores de cachitos.

El sorteo se realizará el próximo 18 de agosto de 2026, a las 20:00 horas, y podrá seguirse en vivo mediante el canal de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.