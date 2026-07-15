El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, la la embajadora de Francia en México, Delphine Borione, y la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, encabezaron la presentación del billete conmemorativo del Sorteo Mayor No. 4023, dedicado al Bicentenario de las Relaciones Diplomáticas entre México y Francia.

La ceremonia se realizó en el marco del Día Nacional de Francia y tuvo como objetivo reconocer los dos siglos de cooperación, intercambio cultural y amistad entre ambas naciones.

Lotería Nacional celebra 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. (cortesía)

Roberto Velasco destaca una relación histórica entre México y Francia

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, afirmó que la conmemoración representa una oportunidad para fortalecer una relación construida sobre valores compartidos y confianza mutua.

Pocas relaciones pueden presumir una historia tan extensa y, al mismo tiempo, una voluntad tan clara de seguir construyendo un futuro conjunto. Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores

El funcionario recordó las palabras del escritor Octavio Paz, quien vivió en París entre 1945 y 1951. Describió aquellos años como la experiencia de habitar “una patria sin pasaporte”, donde dos pueblos pertenecen a un mismo mundo sin renunciar a lo propio. Asimismo, expresó su confianza en que los próximos años de la relación entre México y Francia serán tan productivos como los 200 años que hoy se celebran, por lo que reiteró su reconocimiento al pueblo y gobierno de Francia.

Lotería Nacional celebra 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. (cortesía)

Delphine Borione resalta la amistad entre ambos pueblos

La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, señaló que el billete conmemorativo representa la confianza y amistad que han construido ambas naciones a lo largo de su historia.

Francia ama a México y este año celebramos dos siglos de relaciones tejidas por nuestros pueblos, por intelectuales, artistas, científicos y empresarios siempre con amistad y admiración recíprocas. Delphine Borione, embajadora de Francia en México

La diplomática destacó que el vínculo entre ambos países ha sido impulsado por generaciones de ciudadanos que han fortalecido los intercambios culturales, académicos, científicos y económicos.

Lotería Nacional celebra 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. (cortesía)

Olivia Salomón destaca símbolo de amistad y futuro compartido

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, aseguró que esta emisión especial representa un símbolo de amistad, memoria y futuro compartido entre México y Francia.

Además, explicó que el diseño del billete incorpora algunos de los sitios más emblemáticos de Francia, entre ellos la Torre Eiffel, el Museo del Louvre y la Catedral de Notre-Dame, los cuales recorrerán el país a través de millones de cachitos distribuidos en todo el territorio nacional.

Hoy no sólo celebramos doscientos años de relaciones diplomáticas, celebramos una amistad que ha sabido trascender generaciones, acercar a nuestros pueblos, enriquecer el intercambio de ideas y fortalecer una relación que mira al futuro con optimismo y cooperación. Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional

La funcionaria añadió que esta conmemoración también refleja el compromiso de la administración encabezada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con una política exterior basada en el respeto, la cooperación internacional y la defensa de la soberanía nacional.

Lotería Nacional celebra 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. (cortesía)

Sorteo Mayor No. 4023 ofrecerá premio de 21 millones de pesos

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, informó que el Sorteo Mayor No. 4023 se realizará el próximo 4 de agosto de 2026.

El sorteo contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Para esta edición se emitieron 3 millones 600 mil cachitos, los cuales estarán disponibles a través de la red de vendedores de billetes, puntos autorizados y la plataforma oficial miloteria.mx . Mientras que el sorteo será transmitido en vivo por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.