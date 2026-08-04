Olivia Salomón, directora de la Lotería Nacional, encabezó este martes 4 de agosto la revelación del billete del Sorteo Superior número 2893, en el que se rendirá homenaje a leyendas del futbol mexicano.

Acudieron al evento estrellas como Manuel Negrete, autor del mejor gol en la historia de los mundiales; Fernando Quirarte, defensa central en México 86; Nacho Ambriz, capitán de El Tri en Estados Unidos 94; y Óscar ‘el Conejo’, quien defendió el arco nacional en dos Copas del Mundo.

Por parte del gobierno federal, acudieron Rommel Pacheco, titular de la Conade; y Gabriela Cuevas, representante honorífica del Gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026, y coordinadora del programa ‘Mundial social’.

Lotería Nacional lanza billete con 24 figuras históricas del futbol mexicano. (Cortesía )

Durante la presentación, Olivia Salomón señaló que cada uno de los homenajeados representa “una historia diferente y una forma única de entender el fútbol”, pero todos dejaron huella en el campo y en el corazón de los aficionados.

La funcionaria agregó que los homenajeados acercaron a millones de personas a la práctica del deporte, y es justo que reciban un reconocimiento por su aporte.

Cuando la memoria de México se mantiene viva, también lo hace el orgullo de quienes somos la fuerza de nuestra historia y los sueños de millones de mexicanas y mexicanos. Olivia Salomón, directora de Lotenal

Sorteo Superior repartirá más de 50 millones de pesos

Olivia Salomón detalló que el Sorteo Superior número 2893 se celebrará el próximo viernes 7 de agosto. El premio mayor será de 19 millones de pesos en dos series, y tendrá una bolsa repartible de 51 millones de pesos. La emisión es de un total de 2 millones 400 mil cachitos.

Estos cachitos llevan un mensaje de orgullo que recuerda que las grandes hazañas deportivas también forman parte de la historia de nuestro país. Olivia Salomón, directora de Lotenal.

Al hacer uso de la palabra, Fernando Quirarte agradeció a la Lotería Nacional por mantener vivo el recuerdo de las leyendas nacionales del deporte, y se dijo muy honrado de formar parte de ese grupo.

Este honor significa que formamos parte de la memoria colectiva que une a los mexicanos. Es un gran reconocimiento que nuestras historias viajen con la gente que compra su cachito. Fernando Quirarte, ex futbolista.

Esta es la lista de los 24 exfutbolistas cuya imagen aparecen en los billetes del Sorteo Superior 2893: