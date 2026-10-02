La Lotería Nacional dedicó un billete conmemorativo al Bicentenario del Consulado General de México en Nueva York, una de las representaciones consulares más antiguas y estratégicas de México en el mundo.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Cristina Planter Riebeling, develaron el billete del Sorteo Mayor No. 4030 en la sede de la Cancillería.

La representación consular mexicana en Nueva York fue establecida en 1826, cuando México daba sus primeros pasos como nación independiente. Desde entonces, ha acompañado a generaciones de mexicanas y mexicanos que viven en Estados Unidos.

Olivia Salomón destaca historia del Consulado de México en Nueva York

Durante la presentación, Olivia Salomón señaló que el billete conmemorativo reconoce dos siglos de servicio y el vínculo que existe entre México, Nueva York y las comunidades mexicanas en Estados Unidos.

La directora general de la Lotería Nacional destacó que los billetes conmemorativos funcionan como mensajeros de la historia del país y permiten preservar la memoria de acontecimientos y personas relevantes para México.

Asimismo, destacó la importancia de la labor consular para servir, acompañar y proteger a los connacionales, así como para facilitar servicios y defender sus derechos.

Desde su perspectiva como poblana, Salomón también señaló que Nueva York tiene un significado especial para miles de familias de Puebla, al grado de que desde hace décadas la ciudad es conocida cariñosamente como “PueblaYork”.

Cristina Planter destaca 200 años de presencia consular en Nueva York

Por su parte, Cristina Planter Riebeling señaló que los 200 años de presencia consular en Nueva York representan el trabajo de generaciones de mexicanas y mexicanos, diplomáticos e instituciones que han mantenido abiertos los canales de comunicación entre México y Estados Unidos.

La subsecretaria para América del Norte destacó que la conmemoración permite recordar la historia compartida entre ambos países y el papel que la labor consular ha tenido en la política exterior mexicana.

El billete incluye imágenes relacionadas con los vínculos entre México y Nueva York, entre ellas el Ángel de la Independencia, la Estatua de la Libertad, la sede del Consulado General de México, la estatua de Benito Juárez en Bryant Park, la cultura mexicana en Times Square y el Empire State Building iluminado con los colores verde, blanco y rojo.

De acuerdo con la SRE, las imágenes también buscan representar a las comunidades mexicanas que viven en Nueva York, donde habitan más de 1.2 millones de mexicanas y mexicanos, mientras que en todo el estado la cifra supera los 1.5 millones.

Lotería Nacional celebra 200 años del Consulado de México en Nueva York (Cortesía )

Sorteo Mayor 4030 tendrá premio de 21 millones de pesos

El Sorteo Mayor No. 4030 se realizará el próximo 6 de octubre de 2026 y tendrá un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series, además de una bolsa repartible de 66 millones de pesos.

Para esta edición se emitieron 3 millones 600 mil cachitos, que estarán disponibles a través de la red de comercialización de la Lotería Nacional, con las y los billeteros, puntos de venta autorizados, la aplicación MiLotería y el sitio miloteria.mx.

El sorteo será transmitido a las 20:00 horas a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Con este billete, la Lotería Nacional conmemora los dos siglos de presencia consular de México en Nueva York y reconoce el vínculo entre las instituciones mexicanas y las comunidades de connacionales en Estados Unidos.