Clara Luz Flores, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, presentó dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador Samuel García y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

Las acusaciones de Clara Luz Flores contra Samuel García y Adrián de la Garza señalan presuntos delitos relacionados con el uso de recursos públicos, posibles actos de corrupción y el ejercicio indebido de funciones, por lo que Flores solicitó que las autoridades investiguen los hechos y determinen las responsabilidades correspondientes.

¿De qué acusan a Samuel García y Adrián de la Garza?

De acuerdo con información, la denuncia de Clara Luz Flores contra Samuel García también incluye a su esposa, Mariana Rodríguez, y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y entre los presuntos delitos señalados se encuentran:

Delincuencia organizada

Peculado

Enriquecimiento ilícito

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

La acusación de Clara Luz Flores contra Samuel García apunta a una presunta triangulación de recursos del gobierno estatal hacia proveedores y despachos vinculados con el gobernador y su familia.

Es por ello que mediante la denuncia ante la FGR, Clara Luz Flores pidió esclarecer el origen y destino del dinero, así como revisar los contratos y las operaciones financieras involucradas.

Por otra parte, la denuncia contra Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, incluye señalamientos relacionados con el caso Next Energy, un contrato para desarrollar un parque solar. Según la denuncia, el convenio habría ocasionado una afectación económica al municipio.