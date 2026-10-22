La Lotería Nacional y el Grupo Aeroportuario Marina presentaron el billete conmemorativo por el 98 aniversario del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), con el que reconocen su trayectoria histórica y su contribución al desarrollo económico, el transporte aéreo y la conectividad internacional del país.

La presentación, realizada el 22 de octubre de 2026, fue encabezada por el subsecretario de Marina, el almirante José Barradas Cobos, en representación del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director general del Grupo Aeroportuario Marina, el almirante Juan José Padilla Olmos.

También participaron autoridades del sector aeroportuario y representantes de la comunidad que trabaja en las instalaciones.

Durante el evento, el subsecretario de Marina, almirante José Barradas Cobos destacó que el AICM conecta a México con más de 100 destinos nacionales e internacionales mediante las 22 aerolíneas que operan desde y hacia sus instalaciones.

El subsecretario recordó que el 5 de noviembre de 1928, cuando el aeropuerto aún estaba en construcción, ocurrió el primer aterrizaje de una aeronave en una de las pistas del actual recinto.

Asimismo, señaló que su importancia estratégica se refleja en actividades como el turismo, el comercio, el traslado de mercancías y los negocios, además de su papel como puerta de entrada para conocer el arte y la cultura de México.

LOTENAL celebra 98 años del AICM con billete conmemorativo (cortesía )

Olivia Salomón reconoce a generaciones de trabajadores del AICM

La directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, destacó que el aeropuerto ha sido testigo de la historia de millones de pasajeros y de generaciones que han contribuido a su operación durante casi un siglo.

Señaló que el billete conmemorativo representa un homenaje tanto a quienes estuvieron presentes en sus primeros años como a quienes lo vieron crecer y al personal que actualmente trabaja para mantenerlo en funcionamiento.

Salomón también mencionó que, bajo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el AICM atraviesa una etapa de modernización que contempla el fortalecimiento de su infraestructura, la mejora de los servicios y la incorporación de nuevas tecnologías.

LOTENAL celebra 98 años del AICM con billete conmemorativo (cortesía )

¿Cuándo es el sorteo del billete conmemorativo del AICM?

El billete conmemorativo por los 98 años del AICM está a la venta desde el 22 de octubre y presenta una imagen de la remodelada Terminal 2 del aeropuerto.

La emisión corresponde al Sorteo Superior número 2903, programado para el viernes 6 de noviembre de 2026, a las 20:00 horas. El sorteo contará con un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series y una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios.

La transmisión se realizará en vivo a través del canal institucional de YouTube Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

Con esta emisión, la institución reconoce la historia del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, así como la labor de las personas que han contribuido a mantenerlo como una infraestructura relevante para el transporte aéreo y la conexión de México con el mundo.